Две пермских компании выиграли гранты Фонда содействия инновациям

По итогам пятой очереди конкурсного отбора программы «Развитие-НТИ» Фонда содействия инновациям поддержку получат две пермских компании – ООО «Промобот» и ООО «Иннфокус».

Производитель сервисных роботов «Промобот» выиграла грант в размере 20 млн руб. на проведение разработок в логике рынка средств человеко-машинных коммуникаций «Нейронет». По словам директора по развитию компании Олега Кивокурцева, разработки позволят расширить область применения робототехнических систем.

Грант в 15 млн руб. компания «Иннфокус» направит на создание оборудования для обработки сложнопрофильных деталей. Разработка направлена на решение технологических барьеров рынка «Технет». Как заявил директор ООО «Иннфокус» Михаил Артюшков, реализация проекта позволит получить перспективное оборудование, востребованность которого увеличивается с ростом рынка аддитивных технологий. «Одной из наиболее серьезных проблем на сегодня является шероховатость поверхности деталей, получаемых после процесса аддитивного производства. Высокотехнологичный комплекс обработки обеспечит возможность использования аддитивных технологий в областях, где раньше они были неприменимы», – заявил Михаил Артюшков, добавив, что такие детали найдут применение во многих отраслях промышленности.

Программа «Развитие-НТИ» стартовала в 2016 году. Она направлена на поддержку компаний, имеющих опыт разработки и продаж собственной наукоёмкой продукции и планирующих разработку и освоение новых видов продукта. Всего за время проведения конкурса «Развитие-НТИ» компаниями Пермского края было подано 30 заявок, из них поддержано пять.