Инвестиции в сельское хозяйство в Курганской области выросли на 22%

За первое полугодие 2019 года объем инвестиций в сельское хозяйство в Курганской области вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщил избранный губернатор региона Вадим Шумков на заседании совета при полномочном представителе президента в УрФО, информирует пресс-служба правительства Зауралья.

Господин Шумков рассказал, что в Курганской области планируется реализовать 20 серьезных инвестиционных проектов, общая стоимость которых составляет 24 млрд руб. Уже начал работу завод по производству маслосемян, завершается возведение тепличного комбината. Началось строительство свиноводческого комплекса, идет модернизация бройлерной птицефабрики, двух молочных комбинатов, ведется строительство кондитерской фабрики и второй очереди завода по переработке мяса.