В Петровском районе сотрудники пенсионного фонда скрыли три объекта недвижимости

Сотрудники управления Пенсионного фонда РФ в Петровском районе скрыли информацию о доходах и имуществе. Нарушения антикоррупционного законодательства выявила межрайонная прокуратура, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Проверка показала, что сотрудники УПФ предоставили неполные сведения: отсутствовала информация о недвижимом имуществе, находящемся в собственности (сарай площадью 13,8 кв.м, баня площадью 15,6 кв.м) и пользовании (квартира площадью 28,2 кв.м).

Прокуратура внесла управлению представление об устранении нарушений, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Марина Ковалева