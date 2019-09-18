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Пресс-релиз

В Петровском районе сотрудники пенсионного фонда скрыли три объекта недвижимости

Сотрудники управления Пенсионного фонда РФ в Петровском районе скрыли информацию о доходах и имуществе. Нарушения антикоррупционного законодательства выявила межрайонная прокуратура, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Проверка показала, что сотрудники УПФ предоставили неполные сведения: отсутствовала информация о недвижимом имуществе, находящемся в собственности (сарай площадью 13,8 кв.м, баня площадью 15,6 кв.м) и пользовании (квартира площадью 28,2 кв.м).

Прокуратура внесла управлению представление об устранении нарушений, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Марина Ковалева


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