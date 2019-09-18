Еще пять домов в исторической части Уфы получили охранный статус

Башкультнаследие внесло в реестр памятников истории и культуры муниципального значения еще пять старинных особняков в историческом центре Уфы. В реестр должны быть включены Особняк Шамовых со старообрядческой моленной на улице Октябрьской революции, 49, Особняк Аверьяновых на Октябрьской революции, 51, Западный дом Усадьбы Сахарова на Октябрьской революции, 60, восточный дом Усадьбы Сперанского на Октябрьской революции, 58/1, а также Дом Лихтанской на Зенцова, 53. Все дома являются частью исторической застройки Уфы XIX-XX века. С 2017 года они находились в перечне выявленных объектов культурного наследия. В реестр они включены после проведения историко-культурной экспертизы, следует из приказов Башкультнаследия.

Восточный дом усадьбы Сперанского — полукаменное двухэтажное здание в стиле эклектика, построенное в 1880-е годы. Дом Лихтанской — кирпично-деревянный двухэтажный — построен в конце XIX-начале XX века. Деревянный двухэтажный Особняк Шамовых в стиле эклектика построен в 1911-1917 годах. Одноэтажный Особняк Аверьяновых с каменным цоколем относится к домам постройки начала XX века. Одноэтажный западный дом усадьбы Сахарова, с каменным цокольным этажом, построен в традициях деревянного зодчества в начале XX века.

Ирина Самойлова