Новосибирец, взорвавший автомобиль обидчика, получил условный срок

Центральный райсуд Новосибирска вынес приговор местному жителю, бросившему гранату под автомобиль обидчика. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как указывается в деле, ночью 17 ноября 2018 года Владимир Галкин проезжал мимо дома №61 на улице Некрасова. Там он увидел сидящего в автомобиле Mercedes-Benz знакомого, с которым ранее у него произошел конфликт. Подсудимый уехал, однако позже вернулся с гранатой РГД-5. Ее он бросил под Mercedes обидчика. Взрыв также повредил припаркованную поблизости Toyota Corolla. Суммарный ущерб составил свыше 200 тыс. руб.

В отношении Владимира Галкина следственные органы завели уголовное дело об умышленном повреждении имущества (ст. 167 УК РФ) и незаконном обороте боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Поскольку фигурант дела признал вину и возместил потерпевшим ущерб, суд посчитал возможным назначить ему два года условно.

Илья Николаев