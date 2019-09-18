В Чегемском районе Кабардино-Балкарии ввели режим КТО

В Чегемском районе Кабардино-Балкарской республики с 5:00 по местному времени (совпадает с московским) введен режим контртеррористической операции (КТО). По информации источника ТАСС, в ходе КТО были «нейтрализованы» два боевика.

Как сообщили в оперативном штабе, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что в частном доме в городе Чегем могут находиться члены религиозно-экстремистской группировки и их пособники, которые планируют теракты. Начальник управления ФСБ по республике генерал-майор Сергей Воронин принял решение о проведении контртеррористической операции и введении режима КТО на части территории Чегема.

«В период проведения контртеррористической операции вплоть до особого распоряжения на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений»,— рассказали «Интерфаксу» в оперативном штабе.