Из незаконной аренды возвращен участок площадью 12 гектаров в Дергачевском районе

Саратовский областной суд признал незаконным предоставление в аренду земельного участка площадью 12 гектаров в Дергачевском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Установлено, что участок «для целей рыболовства» был предоставлено физическому лицу в аренду в марте 2018 года. В нарушение законодательства он был предоставлен без размещения соответствующей информации в интернете и превышал предусмотренный законом размер общей площади территории, которая может находиться в собственности или ином праве граждан.

Суд первой инстанции отказал прокуратуре в признании сделки недействительной, однако апелляционная инстанция встала на сторону надзорного ведомства, отменила решение районного суда и вынесла по делу новое решение.

Марина Ковалева