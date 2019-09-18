В Новосибирске начал работу форум «Технопром»

Международный форум и выставка технологического развития «Технопром» начал работу в Новосибирске. Он пройдет под лозунгом «Наука новой эры: технологии трансформации».

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, интерес к «Технопрому» растет с каждым годом. «У нас идет онлайн регистрация, более 8 тыс. участников заявили о своем желании участвовать в мероприятиях форума»,— сказал глава региона на открытии форума.

Форум пройдет с 18 по 20 сентября. В рамках форума состоится заседание рабочей группы Государственного совета России по направлению «Образование и наука», международный научный симпозиум СО РАН и Национальной академии наук Белоруссии «Технологии высших укладов», пленарная сессия о реализации национальных проектов и др.

Оксана Павлова