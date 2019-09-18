Система слежения за поведением водителей появится в России к 2020 году

Специальная система слежения за поведением водителей появится в России к 2020 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Национальную технологическую инициативу (НТИ). Система сможет предупреждать водителей о возможности возникновения аварийной ситуации.

Разработку системы компания планирует начать в 2020 году. Проект Skytracking Transport Security разработала российская компания «Скайтрэк» — участник рынка «Нейронет» НТИ. «Система позволит снизить аварийность до 50%. Фактически технология может появиться в транспортных средствах в течение трех—пяти лет и станет стандартной частью каждого легкового и грузового автомобиля. Ее разработка начнется в 2020 году»,— сказал собеседник агентства.

По его словам, система с помощью компьютерного зрения будет распознавать поведение водителя во время вождения (курение за рулем, разговор по телефону, усталость), а с помощью датчиков сможет отследить превышение скорости, уход с маршрута и техническое состояние транспортного средства. Полученные данные проанализирует искусственный интеллект, сравнит с готовым набором шаблонов инцидентов, и, если будет необходимо, система предупредит водителя о вероятности возникновения ДТП.

«Конечный продукт, разработанный на технологии Skytracking Transport Security, будет устанавливаться в том числе на общественный транспорт и позволит существенно снизить аварийность на дорогах»,— отметил исполнительный директор отраслевого союза «Нейронет» НТИ Александр Семенов.