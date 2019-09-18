Суд Москвы взыскал с экс-главы РФБ Аникеевой 42,8 млн рублей

Симоновский суд Москвы взыскал 42,8 млн рублей с бывшего президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой, осужденной на 4 года и 6 месяцев колонии по делу о хищении 44 млн руб., сообщил ТАСС. Решение суда обжаловано, но дата заседания пока не назначена.

«Решением Симоновского суда Москвы с Аникеевой взыскано в пользу Российской федерации баскетбола в счет возмещении ущерба, причиненного преступлением, 42 823 233 рубля 25 копеек, возмещения судебных расходов в сумме 60 тыс. рублей, а всего 42 883 233 рубля 25 копеек», — сказал собеседник агентства.

Напомним, Чертановский суд Москвы признал госпожу Аникееву виновной в хищении 44 млн руб. в октябре 2017 года. Уголовное дело о хищениях в РФБ было возбуждено 29 декабря 2015 года по заявлению бывшего игрока сборной России Андрея Кириленко. Он утверждал, что в ходе аудиторской проверки в РФБ были обнаружны «сомнительные гражданско-правовые сделки в целях корыстного обогащения путем обмана», в результате которых федерация потеряла 127 млн руб.

Сейчас Юлия Аникеева находится в розыске. Она сбежала из-под домашнего ареста, когда ей запросили срок.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Приговор за хищения в Федерации баскетбола оказался заочным».