Прокурор Татарстана подключился к протестной акции

Прокурор республики Илдус Нафиков потребовал пересмотра дела казанской студентки Марины Шоетовой, которую год назад судили за участие в митинге против пенсионной реформы, но затем Верховный суд республики оправдал ее. Прокурор считает, что дело было прекращено с нарушением процессуальных требований. Месяц назад госпожа Шоетова потребовала от МВД 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Правозащитники считают, что протест прокуратуры направлен на то, чтобы «избежать прецедента, когда оправданная участница протестного митинга требует с властей денег».



Верховный суд Татарстана рассмотрит протест прокурора республики Илдуса Нафикова на прекращение производства по делу казанской студентки Марины Шоетовой. Решение будет принято до 3 октября, сообщили “Ъ” в пресс-службе суда.

Госпожа Шоетова присутствовала на митинге против пенсионной реформы, который состоялся в Казани 9 сентября 2018 года и был организован сторонниками Алексея Навального в рамках общероссийского протеста. Городские чиновники предлагали провести митинг на окраине города — в поселке Юдино, но местный штаб оппозиционера не принял это предложение, посчитав, что вправе проводить акцию в парке Тинчурина, который объявлен властями «гайд-парком». После митинга около 200 человек прошлись по тротуарам до казанского Кремля.

Спустя два месяца после акции госпожу Шоетову задержали. Полицейские поместили ее на ночь в камеру для административно задержанных, а на следующий день повезли в суд. Вахитовский райсуд Казани оштрафовал ее на 10 тыс. руб. по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения). Однако активистка обжаловала это решение в Верховном суде Татарстана. Судья Рамиль Маликов указал, что в материалах дела «отсутствуют какие-либо доказательства» того, что госпожа Шоетова, «являясь участником публичного мероприятия, совершила противоправные действия». Решение райсуда в отношении активистки было отменено «в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения», производство по делу прекращено.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков считает решение Верховного суда республики «подлежащим отмене». Он напомнил, что активистка «приняла участие в митинге, несогласованном с исполнительным комитетом». «Участники публичного мероприятия демонстрировали плакаты следующего содержания: „Нет пенсионному грабежу!“, „Надоели аферисты в правительстве“, „Это не реформа, это грабеж“»,— говорится в протесте прокурора.

Также господин Нафиков указал, что в материалах дела отсутствует документ, который подтверждал бы полномочия представителя Марины Шоетовой обращаться от ее имени в Верховный суд республики. Прокурор просит направить дело казанской активистки на новое рассмотрение. Жалобу на решение Верховного суда также подала полиция. Она указала, что суд апелляционной инстанции «безосновательно сделал вывод об отсутствии состава административного правонарушения».

Отметим, что Марина Шоетова единственная, кому удалось добиться отмены наказания за участие в акции против пенсионной реформы. Более 20 человек получили штрафы либо административные аресты. В прошлом месяце активистка решила добиться моральной компенсации за незаконное преследование. Госпожа Шоетова утверждает, что «испытала чувства неопределенности, унижения и безысходности», когда полицейские держали ее в камере до суда. У нее появились «глубокие переживания касательно дальнейшей учебы», заявила она в поданном в Вахитовский райсуд Казани иске против МВД. Студентка попросила, чтобы власти ей заплатили 1 млн руб. в качество компенсации.

Иск госпожи Шоетовой пока еще не был рассмотрен. Заседание по делу было назначено на 17 сентября, но потом было отложено до 7 октября с целью «истребования доказательств». Таким образом, иск будет рассматриваться, когда уже Верховный суд Татарстана примет решение по протесту прокурора.

Руководитель юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов отмечает, что прокуратура «достаточно редко обжалует уже вступившее в силу решение по делу об административном правонарушении»: «Учитывая, что уже прошло почти десять месяцев, можно предположить, что протест подан, чтобы не удовлетворять иск о моральной компенсации»,— говорит правозащитник.

Господин Глухов прогнозирует, что протест прокурора будет удовлетворен, дело будет направлено на новое рассмотрение, что позволит «избежать прецедента, когда оправданная участница протестного митинга требует с властей денег». Правозащитник также напомнил, что недавно Большая палата Европейского суда по правам человека отклонила жалобу российских властей по делу координатора штаба Алексея Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой (была наказана за проведение антикоррупционного митинга в 2017 году). В силу вступило решение о выплате ей компенсации €15,3 тыс. «Таким образом, заявленная сумма Мариной Шоетовой в 1 млн руб. обоснованна, но теперь ее иск, скорее всего, будет отклонен, ей назначат наказание. Вопрос компенсации будет отложен, пока она не обратится в ЕСПЧ»,— заключает господин Глухов.

Кирилл Антонов