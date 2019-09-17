«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в первом матче Лиги Чемпионов

В первом матче группового этапа Лиги Чемпионов 2019/2020 петербургский «Зенит» в гостях сыграл вничью с французским «Лионом». Игра завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме на 41-й минуте гол с передачи Артема Дзюбы забил иранский нападающий петербуржцев Сердар Азмун. Во второй половине встречи хозяева отыгрались с пенальти — мяч с 11-метровой отметки после нарушения в своей штрафной площади со стороны Магомеда Оздоева забил голландский игрок «Лиона» Мемфис Депай.

Следующий матч в рамках Лиги Чемпионов «Зенит» проведет 2 октября на своем поле против португальской «Бенфики».