Министр доверил совесть в чужие руки

Конфликт интересов, связанный с назначением на пост главы областного минстроя сына основного бенефициара строительной группы «БизнесСфера» Николая Чудаева, может разрешиться возложением на замминистра Анатолия Баранникова дополнительных обязанностей по работе с организациями, которыми владеют родственники министра. Прокуратура области также выяснила, что Евгений Чудаев не вовремя подал уведомление о появлении личной заинтересованности, которая может привести к возникновению конфликта интересов. Эксперты полагают, что только надзорное ведомство может определить, является ли передача части полномочий заместителю устранением нарушения.

Первый заместитель министра строительства — главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников наделен отдельными полномочиями. Соответствующее распоряжение министра строительства региона Евгения Чудаева опубликовано на сайте областного правительства. По решению главы минстроя в его обязанности войдет подготовка документации по планировке территории, подписание разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию, уведомлений об отказе в выдаче разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию в отношении организаций, владельцами которых являются родственники Евгения ­Чудаева.

Министром строительства господин Чудаев стал в середине декабря 2018 года. Чиновник является сыном президента группы «БизнесСфера» Николая Чудаева, куда входит девелоперская компания «Древо». До своего назначения в министерстве он работал в должности генерального директора компании. До господина Чудаева пост регионального министра строительства занимал Александр Баландин, которого также считали лоббистом интересов ГК «Древо».

Ранее, в июле этого года, федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией потребовал от губернатора Дмитрия Азарова отставки министра строительства по причине прямой связи со строительной компанией. Ситуацией заинтересовалась и областная прокуратура. В ходе проверки также выяснилось, что господин Чудаев несвоевременно подал уведомление о появлении личной заинтересованности, которая может привести к возникновению конфликта интересов. Правительство Самарской области на запрос „Ъ“ не ­ответило.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов утверждает, что в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» наниматель обязан предпринять меры, направленные на устранение конфликта интересов у сотрудника. «Чаще всего под такими мерами подразумевается либо изменение его должностных полномочий, либо увольнение со службы, если иными способами риски возникновения личной заинтересованности при принятии должностным лицом решений нивелировать невозможно»,— говорит юрист.

Он добавляет, что именно передачей части полномочий от министра строительства региона к его заместителю, наниматель стремится устранить конфликт интересов. Но определить это сможет только надзорное ведомство, поскольку господин Баранников, в соответствии с занимаемым им постом, находится в прямом подчинении Чудаева. «Нарушение порядка подачи уведомления о наличии конфликта интересов не формирует само по себе состава административного правонарушения или уголовно наказуемого деяния и может повлечь применение исключительно дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения с занимаемого поста. Соответствующие составы могут, впрочем, быть обнаружены в действиях и решениях, принятых этим лицом в личных интересах»,— уточняет господин Горбунов.

Это уже не первый раз, когда в регионе может возникнуть конфликт интересов — заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Наталья Ржевская уведомила о наличии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. Об этом говорится в ответе министра ЖКХ и энергетики Самарской области Сергея Маркова на запрос депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева. Уведомление чиновницы находится на этапе рассмотрения. Кроме того, прокуратура Борского района сейчас разбирается с конфликтом интересов в руководстве муниципалитета. Жена главы района Эдуарда Ардабьева последние девять лет возглавляла фин­управление райадминистрации и занималась тендерами, которые выигрывали одни и те же компании. Надзорный орган уже обязал господина Ардабьева уволить супругу. Проверка по этим фактам продолжается, не исключено возбуждение уголовных дел.

Алена Смирнова