Подводная расплата

Ульяновская компания «Подводно-технические работы» (ПТР) просит признать несостоятельным АО «Транснефть-Дружба», которое несколько лет не выплачивает долги за ранее произведенные работы. В ПТР признают, что о реальной процедуре банкротства и не думают, но считают, что только заявление о несостоятельности сможет заставить столь крупную и известную компанию расплатиться по долгам. В АО «Транснефть-Дружба» о причинах невыплаты долга сообщать не стали, но отмечают, что документы уже переданы на оплату. По мнению экспертов, длительная просрочка в выплате долга является стандартной практикой крупных компаний, и заявления о банкротстве — достаточно эффективный метод получить денежные средства должника.

В понедельник компания «Подводно-технические работы» (ООО, ПТР, Ульяновск) направила в Арбитражный суд Брянской области заявление о признании банкротом АО «Транснефть-Дружба». Истец ввел процедуру наблюдения, включив в реестр требований кредиторов сумму долга в размере в 5,487 млн руб. Ранее по электронной почте заявитель известил о своем решении ответчика, приложив к письму текст заявления о ­банкротстве.

• АО «Транснефть-Дружба» (100% в собственности ПАО «Транснефть») эксплуатирует российский участок нефтепровода «Дружба». По данным Kartoteka.ru, основные средства компании составляют 144,301 млрд руб., выручка по итогам 2018 года — 44,341 млрд руб., чистая прибыль — 5,937 млрд руб.

• ООО «Подводно-технические работы» создано в 2006 году, основной вид деятельности — производство подводных работ, включая водолазные, общий штат — около 100 человек. Компания заявляет, что работает в разных регионах России, имеет уникальное оборудование для подводных работ, исполняла много контрактов по нефтепроводу «Дружба», работает по контрактам «Газмпрома». По итогам 2017 года, выручка составила 96 млн руб., чистая прибыль — 4 млн руб.

Как звучит в исковом заявлении, между компаниями в марте 2015 года был заключен контракт на производство работ через реки Цна и Челновая (Тамбовская область). Часть работ ПТР выполнила, однако в августе 2016 года между заказчиком и подрядчиком было заключено соглашение о расторжении контракта, в соответствии с которым «Транснефть-Дружба» должна была оплатить уже выполненные работы. Однако АО «Транснефть-Дружба» не стала подписывать акты выполненных работ, сославшись на отсутствие подписи. В просьбе ПТР направить представителя заказчика для проверки работ на месте также было отказано «в связи с отсутствием такой необходимости». Судебная тяжба в арбитраже по искам ПТР длилась более двух лет, ответчик заявлял, что подрядчик завысил стоимость своих работ, было назначено четыре экспертизы. В конечном итоге Арбитражный суд Самарской области согласился с требованиями истца и 27 июня 2019 года принял решение взыскать с АО «Транснефть-Дружба» в пользу ПТР 5,487 млн руб. Ответчик выплачивать долг не стал, обжаловав решение в апелляционной инстанции, но 13 сентября 11й апелляционный арбитражный суд (Самара) отказал в удовлетворении жалобы.

Директор ПТР Андрей Кирин признает, что банкротства такого гиганта, как «Транснефть-Дружба», и быть не может, но чтобы не проходить долгую процедуру истребования средств через приставов, он был вынужден подать на заявление о банкротстве. «Я думаю, репутация для „Транснефти“ важнее нежелания платить по долгам»,— заметил директор. По его словам, компания уже давно работала по контрактам с «Транснефтью», но проблемы начались с последним контрактом стоимостью около 132 млн руб., поскольку «проект оказался сильно недоработанным, было много нестыковок, пришлось останавливать работы и заключать допсоглашения, готовить новые решения». «В итоге с новыми проектными решениями сумма контракта выросла до 250 млн руб., после чего нам сказали, что будет лучше, если мы расторгнем контракт добровольно. Они нашли нового подрядчика, которого вывели на площадку еще до проведения закрытого конкурса, мы возмущались, после чего и началась судебная тяжба. Нам они пообещали, что судиться будем три года, почти так и получилось»,— пояснил господин ­Кирин.

В АО «Транснефть-Дружба» на запрос „Ъ“ о причинах невыплаты долгов не ответили, сославшись на нехватку времени для развернутого комментария, однако заметили, что запуска процедуры банкротства быть не может, и документы уже переданы на оплату.

Заметим, это далеко не первый случай, когда относительно небольшие компании подают иски о банкротстве финансовоэкономических гигантов. Так, в июне этого года казанская компания «Генезис» (ООО, деятельность в области права) подала в арбитражный суд заявление о банкротстве Сенгилеевского цемзавода (входит в «Евроцемент-групп») с суммой исковых требований в 1,8 млн руб., вскоре после чего цемзавод сообщил, что «задолженность перед компанией „Генезис“ погашена в полном объеме».

Юрист направления по банкротству юридической фирмы VEGAS LEX Станислав Шибулкин отмечает, что «длительная просрочка в выплате долга является стандартной практикой крупных компаний», поскольку «сохранение долга перед конкретным кредитором, даже в небольшой сумме, принесет в конечном итоге намного больше преимуществ компании-должнику, по сути, это льготное кредитование за счет небольших компаний». Действия ПТР он считает логичными и оправданными. «Такое явление, как подача, происходит довольно часто и является эффективным способом получить денежные средства с должника. Кроме того, как указывал еще Президиум ВАС РФ, подача заявления о банкротстве является ординарным способом взыскания задолженности. А поскольку для введения процедуры банкротства достаточно лишь формального наличия признаков банкротства (задолженность более 300 тыс. рублей и просрочка исполнения более 3 месяцев), то должнику приходится незамедлительно погашать долг в целях недопущения введения процедуры»,— отметил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск