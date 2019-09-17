Отпуск оставил криминальный след

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества депутатов гордумы Димитровграда. Троих депутатов фракции КПРФ подозревают в незаконном получении единовременных выплат по фиктивным справкам с несуществующего места работы, в результате чего был нанесен ущерб местному бюджету в размере 228 тыс. руб. Сами депутаты отмечают, что стали жертвой глупого обмана. В КПРФ считают, что их коллеги могли стать жертвой преднамеренной провокации. Политологи уверены, что в любом случае виноваты сами депутаты, и то, что произошло — высшей степени ротозейство и непрофессионализм.

Во вторник следственное управление СКР по Ульяновской области сообщило, что возбуждено уголовное дело в отношении трех депутатов гордумы Димитровграда Ульяновской области, подозреваемых в мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Как сообщает ведомство, в июне и июле 2019 года подозреваемые путем предоставления недостоверных сведений о работе в коммерческой организации получили единовременные выплаты к отпуску в размере 76 тысяч рублей каждый, причинив ущерб городскому бюджету.

Официально фамилии депутатов не называются, однако источники в СУ СКР сообщают, что речь идет о депутатах фракции КПРФ Ангелине Мальцевой (22 года), Константине Коношенко (33 года) и Артуре Колпакове (53 года). Как пояснил „Ъ-Волга“ старший помощник руководителя СУ СКР Евгений Словцов, работодатели предоставили справки с места работы и о положенном отпуске в 28 рабочих дней, хотя на самом деле нигде не работали. Все это, по его словам, было необходимо для того, чтобы получить положенное им единовременное пособие, рассчитываемое из 45дневной длительности отпуска. В СУ СКР отказываются называть компанию, выдавшую фиктивные справки. В аппарате гордумы пояснили „Ъ-Волга“, что, в соответствии с уставом города и региональным законодательством, депутатам, имеющим основное место работы, положена единовременная выплата к отпуску в размере двукратного оклада, если депутат временно не работающий, то и выплата не положена.

Получить пояснения двоих депутатов по поводу уголовного дела не удалось — Константин Коношенко на звонки не отвечал, Артур Колпаков от комментариев отказывался и бросал трубку.

Ангелина Мальцева считает, что она «стала жертвой обмана, а реальный мошенник — сотрудник аппарата гордумы Ризван Садыков». «Он всех нас обманул, воспользовавшись нашим доверием. Я обычный депутат, студентка, и никогда против закона не пойду», сказала госпожа Мальцева. По ее словам, все трое депутатов на тот момент были в поиске работы (на момент выборов в сентябре 2018 года, согласно документам избиркома, двое депутатов числились временно неработающими, Константин Коношенко — студент. — „Ъ“), и когда секретарь председателя гордумы Ризван Садыков предложил им работу, они согласились. «Он сказал, что у него есть вариант работы в ООО «Азимут», и от нас ничего не нужно, он сам все оформит. А потом он сообщил, что все сделал, и скоро поступит единовременное пособие от гордумы. А когда оно поступило, попросил у меня, якобы в долг, 20 тысяч рублей на покупку машины. Точно так же примерно столько же он взял и у других депутатов. После того как этим заинтересовалось следствие, мы все деньги полностью вернули обратно в гордуму, хотя Садыков нам деньги так и не отдал. Сами мы никаких документов на оформление на работу не давали, Садыков все сделал сам, а мы ему доверяли, все же он — сотрудник аппарата»,— пояснила Ангелина Мальцева, заметив, что никакого ущерба не нанесла, поскольку деньги вернула. Похожую ситуацию об участии в афере господина Садыкова излагают и местный информационный интернет-портал, учрежденный правительством области, «Димград 24», однако в СУ СКР отвечают, что среди подозреваемых по этому делу Ризвана Садыкова нет.

Председатель гордумы Александр Ерышев в беседе с „Ъ-Волга“ отметил, что, по его мнению, «депутатов подставил Ризван Садыков, которого депутаты давно предлагали уволить, и который потом уволился сам из аппарата гордумы». В КПРФ отмечают, что сам Ризван Садыков раньше был членом регионального молодежного правительства, потом — активистом «Молодой гвардии „Единой России“», потом он даже вступил в КПРФ, но в августе был исключен из партии за нарушения дисциплины.

Первый секретарь обкома КПРФ Алексей Куринный не исключает, что это «могла быть хорошо спланированная провокация со стороны Садыкова», однако замечает, что с депутатов никто не снимает ответственность, поскольку надо было думать головой, прежде чем на что-то соглашаться».

Ульяновский политолог Николай Васин считает, что в том, что произошло, виноваты сами депутаты. «Это высшей степени ротозейство. Раз они стали депутатами от КПРФ и видят, что по отношению к ним со стороны других политических сил и органов власти наблюдается особый контроль и весьма предвзятое отношение, то допускать такую безалаберность — в высшей степени непрофессионально. Их будут всегда ловить на мелочах, и на этом посту им надо быть кристально чистыми»,— сказал политолог.

Сергей Титов, Ульяновск