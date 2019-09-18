На пост главы Кудымкара претендует директор гостиницы

Директор ОАО «Гостиница „Парма“», депутат Кудымкарской думы от «Единой России» Сергей Лунегов подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Кудымкара. Об этом „Ъ-Прикамье“ сообщил источник, знакомый с ситуацией в муниципалитете.

Ранее господин Лунегов занимал должность председателя избирательной комиссии Коми-Пермяцкого автономного округа, а также входил в состав временной избирательной комиссии по выборам депутатов Заксобрания Пермского края первого созыва.

Как ранее писал „Ъ-Прикамье“, кроме господина Лунегова на конкурс заявились: действующий глава города Иван Механошин, его заместитель Владимир Бражкин, директор Кудымкарского медицинского училища Леонид Ковалев, начальник управления образования Кудымкара Сергей Калин и безработная Татьяна Томилина.