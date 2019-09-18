На торги выставлено имущество АО «Искра-Авигаз» стоимостью более 1,1 млрд рублей

В едином реестре банкротов размещена информация о проведении двух торгов имущества обанкротившегося АО «Искра-Авигаз». Первые состоятся 21 октября, на продажу выставлены три лота: земельный участок по Комсомольскому проспекту, 98 с трехэтажным зданием площадью 1,89 тыс. кв. м (начальная цена 56,456 млн руб.); 75 единиц промышленного оборудования (начальная цена более 920 млн руб.) и 1/2 в праве долевой собственности на площадку обкатки газотурбинных электростанций с трехэтажным зданием и земельным участком под ним (начальная цена 8,509 млн руб.).

В рамках вторых торгов конкурсный управляющий намерен реализовать имущество, также объединенное в три лота. В первый лот с начальной ценой 1 млн руб. попало 157 наименований офисного оборудования. Второй, оцененный в 100 млн руб., представляет собой промышленное, коммунальное и вентиляционное оборудование в 262 единицы. Третий лот включает 1/2 доли стенда, объект незавершенного строительства на полигоне «Новые Ляды» и нежилое здание.

Напомним, в мае 2018 года суд признал АО «Искра-Авигаз» банкротом и досрочно открыл в отношении предприятия конкурсное производство. В реестр кредиторов общества включены требования на сумму более 2,662 млрд руб. Имущество должника было оценено в 1,2 млрд руб.