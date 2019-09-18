Бардымский совет депутатов поддержал создание муниципального округа

Совет депутатов Бардымского сельского поселения поддержал инициативу об объединении поселений Бардымского района в муниципальный округ. Как сообщил „Ъ-Прикамье“ председатель совета депутатов Дамир Юсуфкулов, 8 из 12 народных избранников приняли решение провести 16 сентября внеочередное заседание, на котором поддержано объединение.

«Это было сделано вопреки мнению населения, выраженного на публичных слушаниях, и без учета мнения ряда депутатов. Тем самым ущемлены их права. Отмечу, что депутат Ольга Курочкина написала заявление о досрочном сложении полномочий. Связано ли это со случившимся инцидентом, для меня загадка»,— поделился господин Юсуфкулов.

По его словам, решение совета нелегитимно, и подписывать документ он не планирует. Земское собрание Бардымского района рассмотрит решение о создании муниципального округа 18 сентября.

Собеседник, близкий к краевым властям, считает решение совета депутатов легитимным.

«Был кворум, решение принято большинством депутатов. Председатель же не имеет права решающего голоса. Это первый среди равных. Если он откажется подписывать решение представительного органа, это можно трактовать как неисполнение полномочий»,— отмечает источник.

Ранее жители Бардымского сельского поселения на публичных слушаниях высказались против реорганизации поселений в единый муниципальный округ. Согласно ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», объединение поселений муниципального района невозможно, если «население двух и более поселений не выразило в установленной форме своего согласия». В соответствии с законом, согласие или несогласие населения выражают представительные органы поселения.