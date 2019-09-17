«Предприниматели объединяют усилия, чтобы помогать»

Как объединить самые разные направления бизнеса? И что это дает самим предпринимателям? Об этом в программе «Цели и средства» Марат Кашин побеседовал с главой Московской торгово-промышленной палаты Владимиром Платоновым.

— Недавно вы рассказывали, что объединение предпринимателей в гильдии в рамках Торгово-промышленной палаты нужно, чтобы не пропасть поодиночке. Но ведь существуют правила и законы, регулирующие предпринимательскую деятельность в России, почему их бывает недостаточно?

— Вы знаете, этого достаточно. Есть законодательство, и по этому законодательству люди регистрируют свою компанию, начинают работать. Но есть мировой опыт — институт торгово-промышленных палат во всем мире существует около четырех столетий. Предприниматели объединяются, чтобы помогать друг другу и обмениваться опытом. Это дополнительный бонус, это не подменяет условия, которые создает государство, это просто объединение предпринимателей. По профессии все объединяются — врачи, учителя.... Точно так же в России до революции купечество объединялось в гильдии для того, чтобы у них было свое сообщество, которое их выделяло, помогало развиваться и заявлять о себе. В одиночку человек сделает гораздо меньше, чем он сделает, объединившись.

— А в практическом ключе как это выглядит? Как членство в гильдии Московской Торгово-промышленной палаты облегчает жизнь предпринимателю?

— У него есть проблема: он может ее начинать решать, ходить по кабинетам, убеждать или еще что-то такое… Но надо просто подумать, для чего он занялся предпринимательством? Ходить и что-то лоббировать, проталкивать? Или он занимается своим бизнесом, зарабатывает деньги — для чего он и создал все это. И поэтому объединение предпринимателей существенно снимает нагрузку. На нашей площадке обсуждаются проблемы, а дальше уже задача наша эти идеи претворять в жизнь, ведь на нашу площадку приходят представители исполнительной, законодательной власти, федерального уровня, они тоже понимают, что проблемы есть, они слышат эти проблемы предпринимателей и решают их.

— Я слышал, что новые гильдии очень часто возникают, буквально раз в два месяца, по нескольку в год.

— У нас нет графика, нет плана никакого. Приходят люди неравнодушные и говорят: мы занимаемся таким-то направлением деятельности… Например, пришел к нам частный технопарк «Калибр», мы вокруг него создали объединение — Комитет по промышленной и инвестиционной политике. Государство делает технопарки, но есть и уже частные, и вот они решают свои проблемы и выходят с предложениями, как что лучше сделать. Сейчас на нас вышли люди, которые работают с ювелирными изделиями, и говорят: мы хотим объединиться. Мы отвечаем — пожалуйста. Например, проходят по всему миру какие-то выставки, едет один предприниматель и начинает там что-то искать. А если, например, ювелирная выставка проводится, и это организуют торгово-промышленные палаты, то мы общаемся с той торгово-промышленной палатой, где происходит выставка, и там уже ждут, могут сказать: нам интересно, чтобы из России приехали вот такие-то специалисты, мы хотим развивать с Россией вот такое направление. Вот для чего эти гильдии создаются. Например, гильдия, которая объединяет операторов офисного пространства и коворкинга, далее гильдия каршеринга собирается, гильдия инфраструктурных инвесторов. Вы знаете, что, например, государство выделяет деньги и делает полностью проект — северный дублер Кутузовки, а потом приходит предприниматель и вкладывает. Или с другой стороны: инвесторы вкладывают свои деньги в развитие проекта и приносят его государству — вот мы разработали, мы сэкономили бюджетные деньги, давайте вместе с вами будем развивать. Нам нужно это и это. Но это уже предприниматели — они делают это максимально выгодно, минимально затратно.

— Я читал об эксперименте, который проводит ваша гильдия офисного пространства: начинающим предпринимателям предоставляют рабочие места в коворкингах по привлекательным ценам и дают возможность прямо там зарегистрировать юридический адрес. Как проходит эксперимент, много ли желающих?

— Вы знаете, это не эксперимент, это работа. А работа заключается в следующем: условия работы предпринимателей постоянно как-то меняются, совершенствуются. Помните, с чего начиналось предпринимательство? Человек берет ящик, на него ставит тазик с пирожками и начинает торговать. Это одни условия работы. А они все время меняются. Потом были возможности получать огромные площади, на них что-то развивать, строить. Вот сейчас уже и кризисные явления, и все прочее… Предпринимателю не нужно создавать огромнейшую компанию. Он может быть самозанятый, он может быть индивидуальный предприниматель. Ему не нужны большие площади. Ему нужен порой стол и место, где собраться и обсудить. И предприниматели, понимая, что это востребовано, уже арендные площади, которые у них есть, приспосабливают для того, чтобы сделать такие небольшие «соты», или временные площадки, и сдавать в аренду. Они объединяют свои усилия, чтобы помогать.

Ведь много же проблем возникает. Люди, которые добропорядочно работают, пришли к нам в гильдию и говорят, что предпринимателей обманывают, вводят в заблуждение — за три копейки им дадут площади, какой-то адрес, а потом оказывается, что это мошенничество. Вот чтобы убрать мошенников, мы работаем открыто для предпринимателей. Вся информация на сайте, какие-то вопросы — можно обратиться, мы выведем непосредственно на организаторов этой гильдии.

— Что за премия «Земляк года», которую вы учредили недавно? Почему так важно на площадке Московской торгово-промышленной палаты объединять предпринимателей из разных регионов?

— Я часто привожу пример: в Москве живет всего 3% потомков москвичей, которые жили в Москве до революции. В 1918 году была перенесена столица, и город стал развиваться совершенно по-другому, не только как столица СССР, но и как огромнейший индустриальный город. И в разное время кто-то когда-то приехал и своим трудом создавал Москву. Бесспорно, люди, которые родились в одних городах, здесь стали организовывать свои землячества. Это не мы придумали. Так вот мы сейчас развиваем сотрудничества с землячествами, потому что это хорошее связующее звено Торгово-промышленной палаты Москвы, московских предпринимателей с предпринимателями в регионах. Ведь бизнес страдает от «теневиков», от мошенников, от всего прочего, а здесь люди друг друга знают. И они очень заинтересовались. Мы создаем вот такое направление сотрудничества с землячествами. Землячества попросили меня озвучить информацию, и в октябре на встрече представителей торгово-промышленных палат со всей России на Ильинке я буду рассказывать о московском опыте, создающем новые условия для развития контактов между предпринимателями, приехавших из разных регионов, и

о нашей новой премии «Земляк года» для членов деловых клубов землячеств.