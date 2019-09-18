«Метафракс» начал процедуру внедрения нового бренда

«Метафракс» (Губаха, Пермский край) завершил разработку международного бренда группы компаний, рассказала „Ъ-Прикамье“ глава коммуникаций компании Мария Коновалова. Внутренний запуск бренда состоялся 13–15 сентября на стратегической сессии MetaTeamEvent на площадке «Демидково». Презентация проекта пройдет 17 октября в рамках Пермского инженерно-промышленного форума. Проект нового бренда, включающий его идеологию и архитектуру, полное визульное оформление, а также концепцию коммуникаций, разработало международное коммуникационное агентство Electric (Москва).

Переход группы компании на единый бренд призван усилить позиционирование «Метафракс Групп» на рынках присутствия.

Единым товарным знаком станет «Метафракс групп» (за рубежом — Metafrax group), он будет присутствовать в наименовании всех дочерних обществ.

Сбытовые структуры — «Торговый дом „Метафракс“» (Россия, Пермь) и Metadynea Trading (Швейцария) получат новые юридические наименования: «Метафракс Трейдинг» и «Metafrax Trading International» соответственно.

Головное юрлицо группы — губахинское ПАО «Метафракс» в перспективе получит новое юридическое название — «Метафракс Кемикалс», сообщил Армен Гарслян, глава совета директоров компании.

Внедрение нового бренда начнется уже в этом году. Сейчас в группу «Метафракс» входят компании, базирующихся как в России, так и за рубежом. Годовой оборот группы в 2018 году превысил 56 млрд руб.