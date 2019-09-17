Россиянам предложат гарантировать себе пенсию

Стало известно, когда в России начнет работать новая система накоплений на пенсию: по плану Минфина так называемый «гарантированный пенсионный продукт» запустят в 2021 году. Предполагается, что граждане будут добровольно подключаться к этой системе и самостоятельно отчислять взносы из зарплаты на будущую пенсию. Взамен государство гарантирует сохранность денег и налоговые льготы, например, с отчислений не будет взиматься НДФЛ. «Гарантированный пенсионный продукт» придет на смену индивидуальному пенсионному капиталу — программе, которая должна была заработать в следующем году, но из-за разногласий в правительстве ее так и не запустили. В чем плюсы и минусы новой системы накоплений?

Заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин отмечает, что концепции в целом схожи, но к ИПК граждан должны были подключать автоматически. Правда, по его словам, не многие россияне готовы самостоятельно копить на старость: «Хорошо, что перешли на добровольный формат. Но, с другой стороны, есть отличие от негосударственного пенсионного обеспечения, к которому они, собственно, и пришли. Отличие в том, что будет некая система гарантий, видимо, наподобие того, что реализовано в рамках обязательной накопительной, а сегодня в НПО этого нет. Второе отличие — если с человеком что-то случится, будет возможность воспользоваться сформированными накоплениями. Дальше говорится о каких-то налоговых льготах, но на самом деле и сегодня в рамках НПО есть льготы, то есть если человек туда отчисляет, то ему на сумму перечисленных средств делается налоговый вычет в пределах 120 тыс. руб. в год, это по 10 тыс. руб. в месяц.

Не так много людей может 10 тыс. руб. от своей зарплаты ежемесячно отчислять.





Я сомневаюсь, что эти две вещи будут стимулировать людей что-то отчислять. Чтобы люди просто приходили в НПФ и говорили: давайте я буду участником и буду вам копить на пенсию, — вот таких людей будет крайне мало. У подавляющей массы российских работников нет просто денег на то, чтобы откладывать. Ну и самое главное — это нет доверия. Это же надо отдать деньги не как в банк — люди отдают на год и в любой момент могут их забрать — надо отдать туда на 40-60 лет».

На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал новую систему накопления на пенсию «правильной идеей». По словам министра, сейчас важно развивать программы долгосрочного сбережения средств. Орешкин подчеркнул, что готов первым начать переводить часть зарплаты по новой системе.