Смольный выиграл суд второй инстанции о взыскании 1 млн рублей за загрязнение реки Мурзинки

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд огласил результативную часть постановления по апелляционной жалобе АО «Экопром» на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 4 апреля 2019 по иску городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности о взыскании с компании штрафа в размере более 1,1 млн рублей за загрязнение реки Мурзинки (левый приток Невы). Решение нижестоящей судебной инстанции оставлено без изменений, сообщили в пресс-службе Смольного.

Основанием для обращения комитета по природопользованию послужил факт сброса сточных вод с превышением нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в водоем при осуществлении АО «Экопром» хозяйственной деятельности по водоотведению.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Экострой» уже штрафовали за загрязнение реки Мурзинки. В частности в мае прошлого года за аналогичное нарушение на компанию наложили санкции в размере 150 тыс. руб.