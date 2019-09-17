Чиновникам и депутатам Уфы купили планшеты на 2 млн рублей для экономии бумаги

Власти Уфы в течение года закупили для чиновников мэрии и депутатов горсовета планшеты на общую сумму 2 млн руб. Как следует из информации на портале госзакупок, 40 планшетов были приобретены в мае для депутатов горсовета. Покупка обошлась в 735 тыс. руб. при начальной цене 840 тыс. руб., каждый планшет — по 18,3 тыс. руб. (ранее издания «Башинформ» и «Башмедиа» со ссылкой на пресс-службу горсовета сообщали, что покупка каждого планшета для городских депутатов обошлась всего в 8 тыс. руб.). Поставщиком на аукционе было отобрано ООО «Фермо мобайл» (принадлежит, по данным Kartoteka.ru, Сергею Боеву).

Тогда же, в мае, для нужд администрации города у той же компании были приобретены 20 планшетов из более дорогой ценовой линейки — по 60,7 тыс. руб. каждый. Общая сумма покупки составила 1,2 млн руб. В мэрии пояснили, что планшеты приобретены для заместителей главы администрации города, глав районных администраций и руководителей структурных подразделений мэрии.

В горсовете пояснили, что закупленные на бюджетные средства планшеты будут выдаваться депутатам только на заседаниях совета, домой их брать запрещено.

В мэрии сообщили, что в 2018 году бюджетные траты на покупку бумаги, картриджей, ксерокопии и амортизацию техники составили 686 тыс. руб. Таким образом затраты на покупку техники могут окупиться в течение года, отметили в администрации.

Курултай Башкирии закупал планшеты для депутатов год назад — расходы на эти цели составили 4,6 млн руб., или по 38,6 тыс. руб. за каждый из 119 экземпляров.

Влада Шипилова