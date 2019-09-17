Крым предложили «не чесать»

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал во вторник прекратить обсуждение вариантов переименования Крыма в Тавриду и заняться делами. До этого категорически против переименования выступил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. Ранее глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус предложил переименовать Республику Крым в Республику Таврида-Крым: по его мнению, такое название более справедливо с исторической точки зрения. Первыми господину Шонусу возразили крымскотатарские общественники и политики: они считают, что переименование вызвало бы недовольство среди крымских татар.

Идею о двойном наименовании Республики Крым «не воспримут» крымские татары, сообщил “Ъ” член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель общественной организации «Инкишаф» (с крымскотатарского — «развитие») Эксендер Билялов. «Я лично, как крымский татарин, воспринимаю это предложение как неправильное. Для чего это делать? Для какой-то одной группы людей, для греков? Исторически это никак не обосновано»,— сказал господин Билялов. Он считает, что подобные идеи «будоражат Крым», и принимать решение по ним стоит разве что после референдума.

С идеей добавить в название республики Крым слово «Таврида» накануне выступил депутат Госсовета, глава национально-культурной автономии греков полуострова Иван Шонус. Он пояснил “Ъ”, что соответствующее решение должны принять власти Крыма после получения одобрения от жителей полуострова. При этом проводить референдум, по его мнению, не надо: достаточно публичных обсуждений, которые могут быть организованы и проведены местными общественными палатами и советами. Научное обоснование необходимости добавления к названию региона слова «Таврида» может подготовить Московский государственный педагогический университет, заявил господин Шонус:

«Историки подготовят материал, изучив литературу, архивы. Это все надо преподнести правильно, чтобы люди не воспринимали это как переименование. Это просто двойное название. Причем хронологически правильно было бы "Таврида-Крым", потому что название Таврида было до названия Крым».





Господин Шонус заявил, что вопрос «прорабатывается» уже два года, и отметил, что регионы с двойными названиями в РФ уже есть — например, Республика Северная Осетия—Алания.

Крымскотатарский активист (до запрета меджлиса работавший заместителем его председателя) Нариман Джелялов считает, что двойное название вызовет непонимание большинства крымских татар: «Я не знаю крымских татар, которые негативно относятся к названию Таврида, Таврия и т. д. Но для нас ближе и роднее название Крым. Оно имеет тюркские корни, является частью нашего этнонима и т. д.». Господин Джелялов считает, что исторические названия можно использовать для различных мероприятий, но «не в государственной жизни». «Не надо чесать там, где не чешется»,— сказал “Ъ” глава общественной организации «Милли Фирка» Васви Абдураимов. Он предложил сначала воплотить в жизнь указ Владимира Путина о восстановлении прав депортированных из Крыма народов, вернув довоенные крымскотатарские названия ряду населенных пунктов. Председатель исполнительного комитета общественного движения крымскотатарского народа «Къырым» Тейфук Гафаров также сказал “Ъ”, что он против переименования.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков сказал “Ъ”, что «нормально относится» к идее двойного названия республики и считает его правильным «с точки зрения исторической правды». Вместе с тем он считает необходимым широкое обсуждение этого вопроса.

«Это, безусловно, вызовет большую напряженность и дискуссию в крымском сообществе. Нужно достигнуть согласия с представителями всех ведущих национальных групп»,— сказал господин Цеков.

Сенатор напомнил, что о восстановлении памятника Екатерине Второй в Симферополе, против которого также выступила часть крымских татар, дискутировали больше 20 лет: «В конце концов — восстановили, все нормально». Поддержал идею переименования и вице-премьер Крыма Георгий Мурадов.

Против высказался спикер Госсовета полуострова Владимир Константинов: «Я категорический противник вот этих идей. У нас в Крыму есть чем заниматься»,— заявил он журналистам. Господин Константинов добавил, что переименования не будет, пока он на посту председателя Госсовета. Позднее глава Крыма Сергей Аксенов в Facebook заявил, что обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду необходимо прекратить. «В 2014 году на Родину — в Российскую Федерацию — вернулась Республика Крым. Это название мы должны сохранить. Давайте заниматься делом».

Тавридой или Таврикой в античные времена называли южный берег Крыма. Впервые это название встречается в древнегреческих источниках. Название восходит к греческому названию народов, населявших эту часть Крыма с VI века до н. э. по I век н. э. В Средние века это название использовалось для обозначения всего полуострова. Топоним Крым происходит из крымскотатарского языка. Тавридой Крым называли и после его присоединения к России в 1783 году до начала ХХ века. Отметим, что население Крыма и Севастополя по данным на начало 2019 года составляло около 2,3 млн человек. Крымские татары составляют третью по численности этническую группу после русских и украинцев, их доля превышает 10%. Греки составляют 0,13% населения полуострова.

Вадим Никифоров, Симферополь