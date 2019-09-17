В Сочи деятельность Южного правозащитного центра попала в уголовное дело

Полиция Сочи расследует уголовное дело по факту подделки неустановленными лицами протокола собрания Южного правозащитного центра (ЮПЦ), сообщил “Ъ” адвокат международной группы «Агора» Александр Попков. В рамках дела глава ЮПЦ Семен Симонов допрашивался как свидетель в течение пяти часов, при обыске в его квартире была выбита дверь, изъяты документы и оргтехника.

По словам Александра Попкова, год назад ЮПЦ сменил юридический адрес, в связи с чем в учредительные документы были внесены изменения. «Правозащитная организация переехала из квартиры Семена Семенова в арендованный офис,— сообщил адвокат Попков.— В чем состоит общественная опасность такого переезда и его бумажного оформления, кому и зачем надо подделывать формальный документ, из пояснений полицейских мы так и не уяснили». По мнению адвоката, уголовное преследование призвано оказать давление на Семена Симонова, действия полицейских адвокат считает реакцией на общественную деятельность гражданского активиста.

Анна Перова, Краснодар