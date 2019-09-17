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Волейбольный «Зенит» обыграл «Искру» в первом матче Кубка России

Волейбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) со счетом 3:0 обыграл в гостях одинцовскую «Искру» в рамках 1-го тура предварительного этапа Кубка России. Счет по партиям составил 25:19, 25:22, 25:19 в пользу петербуржцев. Отметим, что в этом матче в составе «Зенита» дебютировал двукратный победитель Лиги наций, центральный блокирующий Игорь Филиппов.

В среду, 18 сентября, также в рамках предварительного этапа Кубка России петербуржцы в Москве сыграют со столичным «Динамо». После этого состояться матчи «Зенита» из Нижегородской области (19 сентября), столичными МГТУ (21 сентября) и «Динамо-2» (22 сентября).

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