Летающее такси Volocopter впервые испытали в городе

Компания Volocopter провела первые испытания своего беспилотного летающего такси в городских условиях в Европе.

18-моторный летательный аппарат Volocopter VC200 поднялся в воздух в Германии, совершил тестовый полет в Штутгарте, пролетев над заводским музеем Mercedes-Benz. Место испытания было выбрано с учетом того, что концерн Daimler вложил €25 млн в стартап.

Напомним, в настоящее время сразу несколько крупных компаний — Boeing, Uber, Airbus и другие — ведут разработки в области летающих беспилотников для пассажирских и грузовых перевозок.