«Если не молчать, шансы есть»

16 сентября Павел Устинов получил три с половиной года за применение силы к омоновцу на протестной акции в Москве 3 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о приговоре актеру ответил: «Это не прерогатива президента разбираться в конкретных делах». Он повторил тезис, что Кремль не комментирует судебные решения. Если же у защиты осужденного есть сомнения, то для этого существует механизм апелляции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что дело Устинова закончится для последнего благополучно.

Дело Павла Устинова имело большой общественный резонанс. Так же, как и летом на защиту журналиста Ивана Голунова, сейчас встали коллеги по цеху и даже федеральные каналы и так называемые прокремлевские ресурсы. Как и в июне, масштабность акции заставила обратить на себя внимание. Скрыть такое невозможно.

Приговор действительно вызывает вопросы. Тем более, нежелательно, чтобы общественное возмущение вылилось на улицу. Так что появилась надежда, что с Устиновым в итоге все будет хорошо.

Чем еще схожи истории Голунова и Устинова? И там, и здесь работа правоохранительных органов и судебной системы абсолютно топорная.

Ведь фактически не признается, что есть установка демонстративно наказать смутьянов, чтобы другим было неповадно, чтобы молодежь не ходила на неразрешенные протестные акции. Но так вы хоть видимость создайте, что человека за дело сажают. А то факты буквально вопиющие, позор на всю страну, а то и на весь мир. Огромный омоновец, весь в броне, почувствовал, как что-то щелкнуло в плече. А судья Криворучко даже не удосужился посмотреть видео, где человек просто идет по улице, его хватают и волокут в автозак, а он держит руки на плече у доблестного старшего сержанта. В прошлом «болотном деле» хоть шлемы срывали и даже зубную эмаль омоновцам повреждали. Там были разгон и противостояние, а здесь все очень и очень неоднозначно.

Хорошо, допустим, сейчас благодаря общественному давлению Устинова выпустят. Но вопросов меньше не становится. Например, как быть с остальными фигурантами так называемого «московского дела»? Есть еще и такой посыл: Устинов — актер, есть еще Егор Жуков — студент Высшей школы экономики, за них есть, кому заступиться, как в свое время и за Голунова, они могут рассчитывать на снисхождение.

Но есть простые люди, которые вышли на митинг и оказались посажены в тюрьму. И эти приговоры, скажем так, тоже неоднозначны. Например, отставной офицер Евгений Коваленко. Да, бросил урну в полицейских, но те вроде живы и здоровы. Однако Коваленко не студент престижного вуза и не актер, и ему, скорее всего, придется сидеть. Хотя, конечно, хорошо, что хоть кого-то удается отстоять.

И как быть с системой, где рождаются уголовные дела после того, как щелкнуло плечо у старшего сержанта Росгвардии Александра Лягина? На эти вопросы нет ответов. Самое главное, что власть постарается записать себе в актив благополучный исход дела и восстановление справедливости. Скажут, как это уже повелось: спасибо за сигнал, товарищи, иногда в нашей стране случаются небольшие сбои, но у нас же есть свободное общество и внимательное руководство, так что все у нас хорошо.

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Власть дает понять, что слышит общество. Можно ли это считать сдвигом? Безусловно, да, потому что раньше и такого не было. Есть маленькие достижения – Екатеринбург, где отстояли сквер, и дело Голунова. Может быть, получится и с Устиновым. И есть давление системных либералов на Кремль относительно силовиков, которые все и вся тормозят. Конечно, это капля в море, однако это лучше, чем ничего. Так что, если не молчать, шансы есть.