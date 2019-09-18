«Единая Россия» не готова делиться

«Единая Россия», получившая на сентябрьских выборах большинство в госсобрании Республики Алтай, будет рекомендовать на пост председателя Владимира Тюлентина, возглавлявшего парламент прошлого созыва. Партия рассчитывает назначить своих представителей руководителями пяти из шести комитетов законодательного органа власти, а также провести в Совет Федерации действующего сенатора Татьяну Гигель. Оппозиция, впрочем, намерена бороться за руководящие посты как минимум в двух комитетах. Для этого коммунистам, справороссам, либерал-демократам и представителям Партии дела следует объединить усилия, уверены политические эксперты.

В Госсобрании — Эл-Курултай Республики Алтай 3 октября пройдет первая сессия обновленного состава депутатов, на которой будет избрано руководство аппарата парламента. Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Эмиль Тюхтенев уверен, что пять из шести комитетов госсобрания возглавят представители партии власти. «Кто конкретно — пока неизвестно»,— сказал он. По словам господина Тюхтенева, на должность спикера госсобрания «Единая Россия» вновь будет рекомендовать 65-летнего Владимира Тюлентина, который занимал этот пост в прошлом созыве. Кандидатура 59-летней Татьяны Гигель вновь будет выдвинута на пост члена Совета Федерации от законодательной власти региона.

Выборы депутатов госсобрания седьмого созыва в Республике Алтай прошли 8 сентября. Большинство мандатов получила «Единая Россия» — парию в парламенте будут представлять 25 человек. У КПРФ — семь мандатов, по одному — у ЛДПР, «Справедливой России», «Родины» и Партии дела. На выборах в парламент также победили пятеро самовыдвиженцев. В прошлом созыве в состав госсобрания входили шесть фракций: «Единая Россия» (28 членов), КПРФ (три), ЛДПР (два), «Справедливая Россия» (два) и «Патриоты России» (один).

Оппозиционные партии тоже определились с несколькими претендентами на аппаратные должности. Руководитель реготделения ЛДПР Юрий Орехов полагает, что 31-летний Дмитрий Софронов, занявший третье место на минувших выборах главы республики и получивший единственный мандат ЛДПР в парламенте, может занять должность председателя комитета по образованию, культуре, спорту, молодежной политике, общественным объединениям и средствам массовой информации. Первый секретарь реготделения КПРФ 60-летний Виктор Ромашкин надеется, что он снова, уже во второй раз, возглавит комитет по законодательству и национальной политике. «Если смотреть по статусу и стажу, то я единственный депутат в нашем Курултае, который избирался во все созывы», — отметил господин Ромашкин.

Как рассказал „Ъ“ информированный источник, предполагается, что руководитель фракции партии «Единая Россия» шестого созыва депутатов 68-летний Михаил Терехов вновь займет пост заместителя председателя парламента, а бывший первый заместитель председателя правительства республики 65-летняя Наталья Екеева («Единая Россия») станет заместителем председателя комитета по финансовой, налоговой и экономической политике.

В предыдущем созыве председателями были: комитета финансовой, налоговой и экономической политики — Сергей Ефимов («Единая Россия»), комитета по местному самоуправлению и правопорядку — Виктор Хабаров («Единая Россия»), комитета по социальной защите и охране здоровья населения — Наталья Никитенко («Единая Россия»), комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию — Василий Манышев («Справедливая Россия»).

Политтехнолог Андрей Некрасов полагает, что большинство комитетов получит партия власти: «На сегодняшний день в Эл-Курултае большинство у „Единой России“, оппозиция не сформирована, у нее нет консолидированного мнения, и она ничего не может предложить „Единой России“. Слабым, как правило, достаются только кости со стола». Эксперт отметил, что окончательный расклад будет зависеть от активности руководителей фракций и от их желания нивелировать активность «Единой России».

Политтехнолог Юрий Овиденко считает, что несмотря на то, что состав госсобрания кардинально обновился, расклад сил остался тем же самым: «Через какое-то время избиратель, бизнес-группы и политические элиты охладеют к электоральным процессам, и политика в крае атрофируется». Политтехнолог полагает, что такой сценарий может привести к двум вариантам развития событий: «Либо у народа начнется апатия, либо все выльется в протесты, и не думать об этом нельзя»,— уверен эксперт.

Юлия Сасевич