Диверсантку подвела доверчивость

Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) приговорил к 13 годам лишения свободы 25-летнюю махачкалинку Миясат Киталаеву. Она признана виновной в том, что добровольно вступила в незаконное вооруженное формирование (НВФ), являвшееся подразделением запрещенного в России террористического «Исламского государства» (ИГ), и участвовала в бандитском разбойном нападении и похищении людей в Дагестане. В последнем слове подсудимая отрицала причастность к преступлениям, называя себя жертвой собственной доверчивости. Ее защита намерена добиваться отмены приговора.

Жительнице Махачкалы Миясат Киталаевой назначено 13 лет заключения с последующим ограничением свободы на один год и четыре месяца: ей нельзя будет покидать дом с 22:00 до 6:00. Гособвинитель просил назначить подсудимой 17 лет лишения свободы. В приговоре говорится, что Миясат Киталаева признана виновной в участии в НВФ, подразделении террористической организации, в участии в банде, похищении двух человек, разбойном нападении, ношении и хранении огнестрельного оружия — ч. 2 ст. 208, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205.5, ч. 4 ст. 162, ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 222 УК РФ. Суд исключил из обвинения ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе, созданном для организации ряда преступлений).

«Решение суда стало для нее неожиданным: она надеялась на оправдание»,— сказал “Ъ” ее адвокат Сергей Квасов. По мнению защитника, приговор демонстрирует формальный подход правосудия и его нежелание разбираться с каждым делом индивидуально.

«Трехдневное нахождение в блиндаже обернулось 13 годами колонии, это безобразие и перегиб»,— полагает господин Квасов.





Он утверждает, что девушка была заложницей боевиков, которые ее отпустили спустя две ночи. По словам защитника, свидетели обвинения и потерпевшие оговорили Миясат Киталаеву, «сгустив краски», поскольку обижены на то, что им не возместили ущерб в результате разбойного нападение на их дом бандитов, среди которых была и подсудимая.

По версии следствия, Миясат Киталаева в начале 2016 года, поддавшись на уговоры члена НВФ Расмина Магомедова, добровольно вступила в диверсионно-террористическую группу «Южная», являвшуюся дагестанским подразделением ИГ. Ей было поручено заниматься обустройством и охраной «лесного» блиндажа, чистить оружие и предупреждать террористов о появлении правоохранителей. Следователи утверждали, что Миясат Киталаева участвовала в нападении на семью Гаджикурбановых, жителей села Джули Табасаранского района Дагестана. На процессе они подтвердили активную роль Миясат Киталаевой в разбое, она же отрицала это.

По словам подсудимой, ее вина в том, что оказалась слишком доверчивой: познакомившись в соцсетях с молодым человеком, поехала к нему на встречу, а он отвез ее в лес и отпустил только после нападения на дом Гаджикурбановых. На предварительном следствии Миясат Киталаева подтвердила, что 14 февраля 2016 года была среди налетчиков.

Отметим, ранее СКОВС приговорил к 19 годам колонии строгого режима еще одного диверсанта «Южной» — Наримана Баширова, который заключил с прокуратурой досудебное соглашение. Он признал вину в 16 преступлениях, среди них: покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов на посту «Джемикентский» Дербентского района, обстрел здания отделения полиции Дербентского ОМВД, убийство лесника Зейнедина Батманова в Сулейман-Стальском районе, похищение Гаджикурбановых в Табасаранском районе, убийство таксиста в Дербентском районе.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону