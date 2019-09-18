Пристав к дому

Омский облсуд по жалобе адвокатов освободил из-под стражи экс-главу регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) Владимира Витрука, обвиняемого в должностных преступлениях и коррупции. Он вновь будет находиться под домашним арестом, за нарушение условий которого его и поместили в СИЗО. Обвиняемый, как установили сотрудники ФСБ, пользовался мобильным телефоном и удалился от дома больше, чем на 1 км.

Омский областной суд отменил постановление Куйбышевского райсуда о заключении под стражу бывшего руководителя УФССП Владимира Витрука. Об этом „Ъ“ сообщили в облсуде.

6 сентября следователи направили в Куйбышевский райсуд Омска ходатайство о заключении Владимира Витрука в СИЗО. Как рассказали ранее в областной прокуратуре, основанием для отправки пристава в тюрьму стало нарушение им условий домашнего ареста, которые были установлены еще 22 апреля 2019 года. Согласно представленным оперативниками ФСБ документам и фотоснимкам, Владимир Витрук пользовался мобильным телефоном и удалился от дома больше, чем на 1 км. Райсуд водворил пристава в СИЗО до 4 октября. Сразу после судебного процесса с обвиняемого сняли электронный браслет, который контролировал его передвижения во время домашнего ареста.

Адвокат опротестовал судебное решение и потребовал отпустить экс-главу УФССП. Облсуд принял доводы защиты, удовлетворив апелляционную жалобу. Правда, чем руководствовался вышестоящий суд, вынося такое решение, неизвестно: на заседании была оглашена только его резолютивная часть. Бывший пристав Витрук вновь будет находиться под домашним арестом.

Омским управлением Следственного комитета России (СКР) экс-глава УФССП обвиняется в превышении полномочий и злоупотреблении ими (ст. 286 и ст. 285 УК РФ), а также во взяточничестве (ч. 5 ст. 290 УК РФ), за что ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. По версии следствия, в феврале 2018 года Владимир Витрук потребовал взятку в размере 300 тыс. руб. за снятие ареста с иномарки Toyota Land Cruiser, ранее наложенного в рамках исполнительного производства. Запрошенную сумму пристав якобы получил в своем кабинете. Кроме того, указывается в деле, с 2016 по 2018 год он из карьерных целей освободил от работы трех сотрудников управления, показывавших высокие спортивные результаты на соревнованиях, но ежемесячно выплачивал им зарплату. В результате УФССП причинен ущерб на сумму свыше 1,8 млн руб. В третьем эпизоде дела идет речь об игнорировании исполнительных производств в интересах ООО «Центр реабилитации „Рассвет“», возглавляемого Нателой Полежаевой — бывшей снохой экс-губернатора Омской области Леонида Полежаева. По данным следствия, в 2018 году глава УФССП воспрепятствовал изъятию и наложению ареста на имущество ООО на общую сумму более 12 млн руб., что привело к неисполнению судебных решений. По словам официального представителя омского управления СКР Ларисы Болдиновой, расследование уголовного дела находится в завершающей стадии. С выдвинутыми против него обвинениями Владимир Витрук не согласился.

Константин Воронов