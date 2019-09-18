«Единая Россия» не готова делиться

«Единая Россия», получившая на сентябрьских выборах большинство в госсобрании Республики Алтай, будет рекомендовать на пост председателя Владимира Тюлентина, возглавлявшего парламент прошлого созыва. Партия рассчитывает назначить своих представителей руководителями пяти из шести комитетов законодательного органа власти, а также провести в Совет Федерации действующего сенатора Татьяну Гигель. Оппозиция, впрочем, намерена бороться за руководящие посты как минимум в двух комитетах. Для этого коммунистам, справороссам, либерал-демократам и представителям Партии дела следует объединить усилия, уверены политические эксперты.

В Госсобрании — Эл Курултай Республики Алтай 3 октября пройдет первая сессия обновленного состава депутатов, на которой будет избрано руководство аппарата парламента. Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Эмиль Тюхтенев уверен, что пять из шести комитетов гос­собрания возглавят представители партии власти. «Кто конкретно — пока неизвестно»,— сказал он. По словам господина Тюхтенева, на должность спикера госсобрания «Единая Россия» вновь будет рекомендовать 65-летнего Владимира Тюлентина, который занимал этот пост в прошлом созыве. Кандидатура 59-летней Татьяны Гигель вновь будет выдвинута на пост члена Совета Федерации от законодательной власти региона.

Выборы депутатов госсобрания седьмого созыва в Республике Алтай прошли 8 сентября. Большинство мандатов получила «Единая Россия» — парию в парламенте будут представлять 25 человек. У КПРФ — семь мандатов, по одному — у ЛДПР, «Справедливой России», «Родины» и Партии дела. На выборах в парламент также победили пятеро самовыдвиженцев. В прошлом созыве в состав госсобрания входили шесть фракций: «Единая Россия» (28 членов), КПРФ (три), ЛДПР (два), «Справедливая Россия» (два) и «Патриоты России» (один).

Оппозиционные партии тоже определились с несколькими претендентами на аппаратные должности. Руководитель реготделения ЛДПР Юрий Орехов полагает, что 31-летний Дмитрий Софронов, занявший третье место на минувших выборах главы республики и получивший единственный мандат ЛДПР в парламенте, может занять должность председателя комитета по образованию, культуре, спорту, молодежной политике, общественным объединениям и средствам массовой информации. Первый секретарь реготделения КПРФ 60-летний Виктор Ромашкин наде­ется, что он снова, уже во второй раз, возглавит комитет по законодательству и национальной политике. «Если смотреть по статусу и стажу, то я единственный депутат в нашем Курултае, который избирался во все созывы»,— отметил господин Ромашкин.

Как рассказал „Ъ“ информированный источник, предполагается, что руководитель фракции партии «Единая Россия» шестого созыва депутатов 68-летний Михаил Терехов вновь займет пост заместителя председателя парламента, а бывший первый заместитель председателя правительства республики 65-летняя Наталья Екеева («Единая Россия») станет заместителем председателя комитета по финансовой, налоговой и экономической политике.

В предыдущем созыве председателями были: комитета финансовой, налоговой и экономической политики — Сергей Ефимов («Единая Россия»), комитета по местному самоуправлению и правопорядку — Виктор Хабаров («Единая Россия»), комитета по социальной защите и охране здоровья населения — Наталья Никитенко («Единая Россия»), комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию — Василий Манышев («Справедливая Россия»).

Политтехнолог Андрей Некрасов полагает, что большинство комитетов получит партия власти: «На сегодняшний день в Эл-Курултае большинство у „Единой России“, оппозиция не сформирована, у нее нет консолидированного мнения, и она ничего не может предложить „Единой России“. Слабым, как правило, достаются только кости со стола». Экс­перт отметил, что окончательный расклад будет зависеть от активности руководителей фракций и от их желания нивелировать активность «Единой России».

Политтехнолог Юрий Овиденко считает, что несмотря на то, что состав госсобрания кардинально обновился, расклад сил остался тем же самым: «Через какое-то время избиратель, бизнес-группы и политические элиты охладеют к электоральным процессам, и политика в крае атрофируется». Политтехнолог полагает, что такой сценарий может привести к двум вариантам развития событий: «Либо у народа начнется апатия, либо все выльется в протесты, и не думать об этом нельзя»,— уверен эксперт.

Юлия Сасевич