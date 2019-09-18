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Фото: Андрей Абрамов

Программу развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода отправили на доработку

Такое решение принято депутатами гордумы.

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Что программа нуждается в доработке парламентарии заявили в ходе состоявшегося 17 сентября очередного заседания профильной комиссии.


Что программа нуждается в доработке парламентарии заявили в ходе состоявшегося 17 сентября очередного заседания профильной комиссии.

Документ готов, но в нем есть шероховатости: в частности, там прописан бюджет развития в размере 40 млрд рублей, которых у города нет, - заявил председатель комиссии Станислав Прокопович.

Также Прокопович вспомнил опыт сотрудничества с «Ростелекомом» и не исключил возможность привлечения частных инвестиций под реализацию программы.

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