Программу развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода отправили на доработку Такое решение принято депутатами гордумы.

Что программа нуждается в доработке парламентарии заявили в ходе состоявшегося 17 сентября очередного заседания профильной комиссии.



Что программа нуждается в доработке парламентарии заявили в ходе состоявшегося 17 сентября очередного заседания профильной комиссии.

Документ готов, но в нем есть шероховатости: в частности, там прописан бюджет развития в размере 40 млрд рублей, которых у города нет, - заявил председатель комиссии Станислав Прокопович.

Также Прокопович вспомнил опыт сотрудничества с «Ростелекомом» и не исключил возможность привлечения частных инвестиций под реализацию программы.