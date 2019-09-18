Программу развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода отправили на доработку
Такое решение принято депутатами гордумы.
Что программа нуждается в доработке парламентарии заявили в ходе состоявшегося 17 сентября очередного заседания профильной комиссии.
Что программа нуждается в доработке парламентарии заявили в ходе состоявшегося 17 сентября очередного заседания профильной комиссии.
Документ готов, но в нем есть шероховатости: в частности, там прописан бюджет развития в размере 40 млрд рублей, которых у города нет, - заявил председатель комиссии Станислав Прокопович.
Также Прокопович вспомнил опыт сотрудничества с «Ростелекомом» и не исключил возможность привлечения частных инвестиций под реализацию программы.