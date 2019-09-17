Перспективы развития ипотечного кредитования в Краснодарском крае

Место проведения: FRESH RESTAURANT отеля «Rimar Hotel Krasnodar» (Кубанская набережная, 44)
Модератор: Михаил Лукашов, главный редактор «Коммерсантъ - Кубань»
Ключевые вопросы:
- Сделки с материнским капиталом, технологии и возможности;
- Ипотека с поддержкой: субсидирование ипотечной ставки со стороны государства, социальная ипотека, ипотека для молодой семьи, реструктуризация ипотеки с помощью государства;
- Презентация продуктовой линейки и преимущества ипотечного кредитования в ОА «Россельхозбанк»
- Межрегиональные сделки в АО «Россельхозбанк»
Участники мероприятия:
- Представители КРФ АО «Россельхозбанк»
- Представитель Управления Росреестра по Краснодарскому краю
- Представитель ПНРФ по Краснодарскому краю
- Представители компаний-застройщиков
- Представители риэлторских агентств