Перспективы развития ипотечного кредитования в Краснодарском крае Формат мероприятия - круглый стол Дата проведения 19 сентября 2019 г .

Место проведения: FRESH RESTAURANT отеля «Rimar Hotel Krasnodar» (Кубанская набережная, 44)

Модератор: Михаил Лукашов, главный редактор «Коммерсантъ - Кубань»

Ключевые вопросы:

- Сделки с материнским капиталом, технологии и возможности;

- Ипотека с поддержкой: субсидирование ипотечной ставки со стороны государства, социальная ипотека, ипотека для молодой семьи, реструктуризация ипотеки с помощью государства;

- Презентация продуктовой линейки и преимущества ипотечного кредитования в ОА «Россельхозбанк»

- Межрегиональные сделки в АО «Россельхозбанк»

Участники мероприятия:

- Представители КРФ АО «Россельхозбанк»

- Представитель Управления Росреестра по Краснодарскому краю

- Представитель ПНРФ по Краснодарскому краю

- Представители компаний-застройщиков

- Представители риэлторских агентств