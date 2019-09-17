В Ростовской области изменились статусы по трем болезням животных

По предложениям госветслужбы Ростовской области в регионе измениои статусы по гриппу птиц, трихинеллезу свиней и брадзоту овец региона, сообщает пресс-служба областного Управления ветеринарии.

По брадзоту овец статус региона изменился неблагополучного на на регион с неопределенным статусом. По трихинеллезу свиней ранее неблагополучным считался весь регион, теперь этот статус остался только у Сальского района, а остальным районам и городам присвоили неопределенный статус. По птичьему гриппу статус Усть-Донецкого района области изменился с неблагополучного на благополучный.

Дарья Голякова