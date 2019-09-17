По факту крушения вертолета Ми-2 на Кубани возбудили уголовное дело

Краснодарский следственный отдел на транспорте Южного СУТ СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Ранее Краснодарская транспортная прокуратура провела проверку по факту крушения вертолета Ми-2 при взлете с сельскохозяйственного поля в Каневском районе в августе 2019 года. Воздушное судно в результате падения загорелось, пилот погиб.

Как сообщают в надзорном ведомстве, проверка установила, что у вертолета не было свидетельства о регистрации воздушного судна, на учете в Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ он не состоял, не имел государственных бортовых номеров, а план на полет владельцем судна не подавался.

В отношении владельца судна возбуждены дела за нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными таким правом (ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ), за управление воздушным судном, не прошедшим государственной регистрации (ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ), за допуск к полету воздушного судна, которое не прошло государственной регистрации (ч. 8 ст. 11.5 КоАП РФ) и выполнение полетов воздушными судами, на борту которых отсутствует поисковые и аварийно-спасательные средства (ч. 9 ст. 11.5 КоАП РФ).

Василий Хитрых