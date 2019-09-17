«Ингосстрах» стал генеральным спонсором Большого театра. Соглашение предполагает, в том числе, реализацию проектов по развитию театрального искусства в России и повышению интереса общества к творческой работе ГАБТ. «Ингосстрах», в частности, планирует организовать выступления артистов Большого театра в регионах страны, познакомить юных зрителей с Большим театром в рамках проекта «Большой – детям», а также учредить специальную премию, которая будет вручаться сотрудникам Большого за выдающийся вклад в деятельность театра. «Наше сотрудничество демонстрирует приверженность компании развитию общественно значимых культурных инициатив в России, а также отвечает нашим взглядам на роль социально-ответственного бизнеса в жизни общества», – комментирует генеральный директор компании «Ингосстрах» Михаил Волков.

«Ингосстрах» – лидер рынка страхования искусства. Ежегодно компания страхует более 1000 выставок, в числе которых выставки классических картин, современного искусства, изделий зодчества, архитектурные и скульптурные проекты.

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