«Монтажнику» припомнили фиктивные сделки

Арбитражный суд Челябинской области отказал АО «ПО “Монтажник”» в признании незаконным решения межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам региона о доначислении предприятию налогов на сумму 35 млн руб. По данным налоговой, предприятие заключало фиктивные сделки с рядом контрагентов, чтобы получить налоговые вычеты во время выполнения работ, в том числе на Челябинской ГРЭС. ПО «Монтажник» настаивает на законности своих действий, поскольку работы и услуги по договорам фактически были выполнены и поставлены. Сейчас контрольно-счетная палата региона проверяет расходование средств при строительстве конгресс-холла в Челябинске, одним из основных подрядчиков которого является «Монтажник».



Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении требований одного из подрядчиков строительства общественно-делового центра на берегу реки Миасс в Челябинске — АО «Производственное объединение “Монтажник”» (Магнитогорск) по иску к межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам региона о признании недействительным решения о доначислении налогов на сумму 35,4 млн руб. Полный текст решения суда опубликован в картотеке арбитражных дел.

ПО «Монтажник» направило заявление в марте этого года. Истец просил частично признать недействительным решение ИФНС от 6 ноября 2018 года о привлечении предприятия к ответственности за совершение налогового правонарушения в 2014–2016 годах в части доначисления налогов в сумме 25,1 млн руб., пени — 8,6 млн руб. и штрафа — 1,6 млн руб. По ходатайству истца, суд принял обеспечительные меры, запретив налоговым органам взыскивать задолженность до вынесения решения по делу. Однако вскоре по заявлению МИФНС они были отменены.

Согласно материалам дела, в ходе проверки фискальные органы установили завышение вычетов по НДС и занижение налоговой базы по налогу на прибыль при взаимоотношениях с рядом контрагентов — ООО «УралСтройМет», ООО «АртТехнология», ООО «Альянс» (ИНН 7455022674) и ООО «Альянс» (ИНН 7455013373). Предприятие заключило с ними договоры субподряда на поставку металлоконструкций и выполнение работ на объектах ПАО «Фортум» (строительство и ввод в эксплуатацию парогазовых блоков Челябинской ГРЭС), ОАО «Салаватнефтехимремстрой» (строительство объектов общезаводского хозяйства производства «Акриловая кислота») и ОАО «Газпром нефтехим Салават» (строительство комплекса каталитического крекинга). Настаивая на законности своего решения, инспекция указала на то, что сделки между ПО «Монтажник» и этими организациями не были реальными, документооборот был фиктивным и создан для получения права на налоговую выгоду. Так, по данным МИФНС, ООО «УралСтройМет», основным видом деятельности которого значилась оптовая торговля лесоматериалами, не имело необходимых условий для исполнения сделок: в компании не было персонала, основных средств, транспорта и других активов для реальной финансово-хозяйственной деятельности, а руководитель зарегистрировал ООО на свое имя за вознаграждение. Сведения о движении средств по расчетным счетам компании свидетельствуют «о транзитном характере проводимых операций, об обналичивании денег», указывает налоговая. Средства, полученные от ПО «Монтажник», перечислялись на расчетные счета других «номинальных» организаций. Кроме того, совпадали IP-адреса, с которых сомнительные контрагенты осуществляли доступ к интернет-банкам. Аналогичные факты были выявлены и в отношении других контрагентов, указанных в материалах проверки.

Истец в обоснование своих доводов указал, что получил вычеты обоснованно, поскольку «реальность выполнения работ и поставки товаров контрагентами налоговым органом не опровергнуты». Также, по мнению налогоплательщика, выявленные нарушения в деятельности субподрядчиков не могут влиять на результаты его хозяйственной деятельности. При этом ПО «Монтажник» полагает, что проявил «должную степень осмотрительности» при выборе субподрядчиков, удостоверившись в их госрегистрации, а обязанности проверять материально-технические и трудовые ресурсы у него нет. Все эти доводы суд отклонил.

«Суд критически относится к заявлениям руководителей АО «ПО ”Монтажник”» о реальности выполнения работ, учитывая все вышеизложенные обстоятельства, в том числе то, что эти лица не смогли назвать конкретные обстоятельства исполнения договоров. Одного заявления участника сделки недостаточно для безусловного вывода о реальности сделок без учета всех фактических обстоятельств», говорится в решении суда. Установлено, что фактически работы на объектах выполняли сотрудники ПО «Монтажник», а также ООО «Монтажсервис» «по устной договоренности». По мнению суда, заявитель знал о фиктивности документооборота со спорными контрагентами, и единственной его целью было получение необоснованной налоговой выгоды.

В ПО «Монтажник» “Ъ-Южный Урал” сообщили, что «налоговый спор урегулирован», отказавшись от подробных комментариев.

По данным «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором и бенефициаром АО «ПО “Монтажник”» с 2015 года является Виктор Тулупов, ему принадлежит 81,81% уставного капитала. Остальные доли распределены между Александром Булгачевым, Павлом Комаровым и Александром Шурыгиным, которые входят в совет директоров. Согласно отчету о финансовых результатах компании, в 2018 году ее выручка составила 6,9 млрд руб. (в 2017-м — 4,7 млрд), чистая прибыль — 388 тыс. (67 тыс. руб.). Активы предприятия на расчетный период превысили 3,1 млрд руб. Дебиторская задолженность составила 962,9 млн руб., кредиторская — 967,2 млн. В 2017–2018 годах компания получила пять контрактов на выполнение различных подготовительных работ строительства конгресс-холла на берегу реки Миасс в центре Челябинска. Кроме того, ПО «Монтажник» дважды участвовало в конкурентных переговорах по выбору генерального подрядчика для непосредственного строительства конгресс-холла, но оба раза конкурс был признан несостоявшимся. После смены руководства региона возведение этого объекта было приостановлено. Врио губернатора Алексей Текслер заявил, что строительство может быть продолжено только с привлечением частных инвестиций. Предварительная стоимость объекта — более 9 млрд руб. На подготовительные работы из региональной казны потрачено более 2 млрд руб. В начале сентября контрольно-счетная палата Челябинской области совместно с прокуратурой начала проверку эффективности расходования бюджетных средств на строительство конгресс-холла.

Юлия Гарипова