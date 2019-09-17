Нижний Новгород попросит область закупить пункты весового контроля

На прошедшем в городской думе Нижнего Новгорода «часе администрации» глава города Владимир Панов и депутаты обсудили вопрос создания автоматической системы весогабаритного контроля на въездах в город. Вопрос о том, чтобы оборудовать рамками участки трасс на въездах в Нижний Новгород и контролировать движение грузовых фур, инициировала комиссия по транспорту. Однако с учетом того, что штрафы со следующего года будут поступать в региональный бюджет, стороны решили, что логичнее будет попросить правительство Нижегородской области, чтобы оно помогло приобрести необходимое оборудование. Сначала муниципалитету необходимо определиться, сколько комплексов весогабаритного контроля приобретать и где их устанавливать, чтобы получить максимальный эффект. По словам участников совещания, обсуждалось их приобретение в лизинг через компанию Сбербанка, либо прямые закупки у производителя «Казань-Телематика».

Иван Сергеев