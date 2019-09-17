В Самарской области обнаружено молоко-фальсификат

В ряде социальных учреждений Тольятти в поставляемом молоке найдено растительное масло. К такому заключению пришли сотрудники Управления Россельхознадзора по Самарской области после лабораторных исследований.

Продукт-фальсификат был обнаружен в тольяттинском социальном приюте для лиц без определенного места жительства, Тольяттинской станции переливания крови, а также на предприятии, которое обслуживает городскую медицинскую компанию. Молоко было произведено разными компаниями. Нарушители получили предписания о прекращении действия декларации на производство продукции.

Георгий Портнов