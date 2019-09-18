Депутаты потребовали отчета

Наиболее острые социально-экономические вопросы оказались в центре внимания на сентябрьском заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области. Депутаты разбирались в том, как в регионе идет «мусорная реформа», одобрили создание Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства и подвергли жесткой критике намерение энергокомпании повысить тарифы на тепловую энергию выше утвержденного регионом уровня.

Решительный настрой депутатов был очевиден с самого начала заседания. Председатель комитета Евгений Покровский изменил привычный порядок выступлений и по острому вопросу о ходе «мусорной реформы» первое слово предоставил общественнице, а не чиновникам.

«Ни заводов, ни полигонов — ничего нет»

«Жителей не устраивают те тарифы и нормативы, которые установлены у нас в области»,— заявила председатель правления некоммерческого партнерства «Новосибирская лига объединений домовладельцев» Галина Немчинова. Лига объединяет 135 ТСЖ и активно добивается изменения тарифов. Общественники направили соответствующие обращения к губернатору Новосибирской области, в прокуратуру Новосибирской области и региональное управление ФАС. В июле 2019 года с представителями лиги встретился председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив, затем они побывали на приеме у министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова.

Результат встречи с министром представителей ТСЖ не устроил. «После беседы вышел протокол этой встречи, из которого следует только очень короткое поручение своим сотрудникам проверить площадки тех ТСЖ, по которым мы жаловались, что у них превышение оплаты ТБО по сравнению с 2018 годом в два раза… Только один пункт вместо существенных вопросов по тарифам. За два месяца мы ни на шаг не продвинулись в решении этой сложной темы»,— не скрывала разочарования Галина Немчинова.

По ее словам, очень сложно добиться вывоза крупногабаритного мусора, особенно веток. Есть проблемы с вывозом мусора при раздельном его сборе и с возможностью вывоза мусора по факту, а не по нормативам. «Многие ТСЖ имеют огражденную территорию и могут вывозить по факту. Например, наше ТСЖ всегда вывозило два контейнера летом и три зимой, а сейчас нам региональный оператор насчитывает четыре контейнера. Я что, воздухом их должна заполнять?»,— недоумевает руководитель лиги.

Галина Немчинова отметила, что к строительству обещанных мусороперерабатывающих заводов в регионе никто пока не приступил: «В области не строится ни один завод по переработке мусора, а в тарифе эти расходы заложены. Люди не понимают, почему ничего этого не делается, а деньги собираются?».

Отчет о работе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, с которым перед депутатами выступила генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова, показывал ситуацию более оптимистично. В Сибирском федеральном округе Новосибирская область — один из лидеров по охвату населенных пунктов региональным оператором. Компания начинала работу с вывоза мусора из 98 населенных пунктов, сейчас обслуживает уже 485 населенных пунктов. В них проживает 94% населения области. До конца года оператор планирует прийти и в остальные поселения, кроме тех, к которым нет круглогодичного доступа.

К региональному оператору ежемесячно обращаются более 10 тысяч жителей области с заявлениями о перерасчете платежей. Так, например, в августе с просьбой о перерасчете в связи с проживанием на даче или отъездом в отпуск обратились 12,3 тыс. человек. В то же время количество жалоб на то, что мусор не был вывезен, снижается. После открытия отдельного офиса для приема юридических лиц улучшилась работа с этой категорией плательщиков. За июнь–август почти 10 тыс. юридических лиц решили с оператором возникающие у них вопросы о тарифах и о количестве контейнеров, включенных в договор по нормативам.

Как следует из отчета, региональный оператор принимает меры для раздельного накопления мусора. Если на старте работы оператора в Новосибирске было 1729 контейнеров для раздельного накопления, то к 1 сентября 2019 года их стало уже 2200. В планах до конца года установить еще 500 таких контейнеров. В октябре 2019 г. в Калининском районе «Экология-Новосибирск» установит 50 контейнеров для раздельного накопления стекла. Собранные стеклянные отходы будут направляться на сортировку, а затем на переработку на завод «Экран». Есть намерение организовать сбор электроники, а с одной из сетей кофеен региональный оператор обсуждает идею сбора кофейного жмыха (осталось лишь найти сельскохозяйственное предприятие, которое будет принимать этот жмых и использовать в качестве удобрения).

Лариса Анисимова также озвучила проб­лемы, которые региональный оператор не в силах решить самостоятельно. Это, например, отсутствие контейнерных площадок, а также самих контейнеров на территории сельских поселений. Вопросы вызывает и своевременное наведение чистоты на этих площадках (региональный оператор отвечает только за транспортировку отходов, а население спрашивает с него и за состояние площадок). Еще одна проблема заключается в том, что классификатор отходов не включает в твердые бытовые отходы ветки, порубочные остатки, сельскохозяйственные отходы.

Решение последней проблемы пообещал найти министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. По его словам, ведомство уже подготовило проект порядка обращения с такими отходами. На критику общественности отреагировал руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров. Он заверил, что сейчас в тарифе на вывоз отходов расходы на строительство мусороперерабатывающих заводов не учитываются.

Обсуждение вопроса членами комитета было бурным. Депутаты акцентировали, что в структуре тарифа в регионе велика доля затрат на вывоз мусора из сельских поселений, но при этом зачастую они не видят, чтобы мусор там реально куда-то вывозился. «Свалки как были, так и есть, не видел, чтобы хотя бы одну свалку ликвидировали»,— отметил депутат Илья Поляков и привел в пример село Завьялово. По его наблюдениям, там «как валили мусор, так и продолжают это делать».

Председатель комитета Евгений Покровский рассказал о том, что происходит в его избирательном округе: «Руководители районов мне говорят, что да, сформированы временные места складирования мусора, но затем все должно быть перевезено в Черепаново. При этом глава района говорит, что ни одной машины в Черепаново не ушло. Весь мусор сжигался здесь».

А вот как видит ситуацию депутат Николай Мочалин: «Люди говорят, что тарифы повысили, а ни заводов, ни полигонов — ничего нет». И он, и другие члены комитета напомнили чиновникам, что в начале «мусорной реформы» ожидалось, что работа с отходами изменится: будут построены полигоны для хранения, мусороперерабатывающие заводы. «Но сегодня не просто ничего не происходит, а даже непонятно, когда будет происходить»,— недоумевал Илья Поляков.

Министр Архипов с этим не согласился. Он отметил, что заканчивается строительство полигона для хранения мусора в Карасуке, запланировано строительство в Болотном, обсуждаются возможности создания на условиях концессии полигонов в Тогучине, Куйбышеве и Татарске. Там, где нет инвестиционных предложений, полигоны будут строиться через государственные программы. Кроме того, завершается строительство первой площадки временного хранения отходов (в сентябре 2019 года ее планируют ввести в эксплуатацию).

«Кончается год, только одну площадку хотят запустить. А их должно быть 88! Получается, мы вообще не запустили систему в 2019 году?»,— возмутился заместитель председателя комитета Вадим Агеенко.

«Если из одной деревни перевозить мусор в другую — это не реформа. Подразумевался раздельный сбор отходов и строительство заводов. У меня вопрос очень короткий: когда у нас появится хотя бы в Новосибирске несколько заводов?»,— спросил депутат Майис Мамедов. Ему вторил Илья Поляков: «Где будет завод? Сколько он будет стоить? И сколько денег будет в тарифе на строительство завода? С этого же все начиналось. Зашла серьезная компания, сказала: „Мы вас сейчас научим работать с мусором“. Когда научите? Когда появится проект первого завода?».

В ходе обсуждения темы от депутатов прозвучало предложение вопрос о реализации в области реформы обращения с твердыми коммунальными отходами вынести на рассмотрение ноябрьской сессии Законодательного собрания. Предложение поддержал его председатель Андрей Шимкив. Он присоединился к коллегам в критической оценке происходящего: «В деревне-то просто никакой реформы нет. Надо честно сказать, что мы пока в деревню не идем. Давайте начнем с городов. И это дурь — возить из района в район. Представляете, что это такое? Сначала надо за 70 км привезти в районный центр, затем за 70–80 километров — в другой район. Уже на языке мозоли натерли об этом говорить».

«СГК» предложили притормозить

Очень эмоциональным было обсуждение на заседании комитета и вопроса о повышении тарифов на тепловую энергию, установленных на 2019 год для АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко»), дочернего предприятия «Сибирской генерирующей компании» («СГК»). Департамент по тарифам Новосибирской области утвердил рост тарифа на 3,2%, однако энергокомпания через ФАС России добилась повышения на 7,3%. Областные власти в арбитражном суде оспаривают это решение. Рассмотрение дела назначено на 24 сентября 2019 года.

На заседании комитета директор Новосибирского филиала «СГК» Андрей Колмаков заявил, что все дополнительные средства от повышения тарифа будут направлены только на ремонт коммуникаций. В следующем году компания планирует отремонтировать в Новосибирске 9 км теплосетей. На это необходимо 850 млрд руб., а в утвержденном тарифе предусмотрена намного меньшая сумма. Он предложил депутатам вернуться к обсуждению предложения энергокомпании о переходе на долгосрочный тариф (зафиксированный на десять лет). По его словам, в этом случае в обновление сетей будет гарантированно инвестировано 15 млрд руб. Колмаков привел в пример Барнаул, где такая схема уже работает. Там в этом году обновили 30 км теплосетей, в то время как в Новосибирске — всего 5 км.

В свою очередь депутаты предложили энергокомпании, чтобы она пересмотрела свое решение о повышении тарифов. Депутат Олег Сметанин напомнил, что компания приносит прибыль и новые владельцы купили ее, чтобы зарабатывать. «Ну и зарабатывайте! Только почему на людях это должно отражаться? Сети плохие? Сделайте их за свой счет, кто вам мешает?»— интересовался он и в заключение предложил провести аудиторскую проверку «Сибэко» с 2003 года.

Еще жестче высказалось в адрес представителя «СГК» руководство Заксобрания. «Вы, наверное, перепутали, зачем сюда пришли. Вопрос стоит о повышении тарифов этого года, а вы уже на десять лет вперед решили расписать все. Дождемся выводов суда и тогда примем решение»,— заявил спикер Андрей Шимкив.

Как сохранить миллиарды

На заседании комитета депутаты заслушали отчет Контрольно-счетной палаты Новосибирской области о результатах проверки эффективности использования средств бюджета области, направленных на финансирование объектов капитального строительства, не завершенных по состоянию на 1 января 2019 года. Главный инспектор КСП региона Наталья Зизюля в своем выступлении привела ошеломляющие цифры. На 1 января 2019 года в области не завершено строительство 671 объекта государственной и муниципальной собственности. Из них 40 объектов числятся на балансе бюджетных и автономных учреждений. Сметная стоимость этих объектов превышает 111 млрд руб. с кассовыми расходами в 23,8 млрд руб. На завершение начатого строительства необходимо почти 87,5 млрд руб. Больше всего объектов незавершенного строительства в сфере ЖКХ (62%), транспортной инфраструктуры (13%), жилищном строительстве (13%), здравоохранении (9%). В собственности Новосибирской области 148 недостроенных объектов (их общая стоимость — 91 млрд руб.).

Одна из основных причин появления долгостроев — неготовность сельских муниципалитетов к роли заказчиков по строительству крупных объектов. «Муниципалитет состоит из трех человек, а ему доверяют строительство объекта на 120–150 млн руб.»,— возмущается председатель комитета Евгений Покровский. По его словам, муниципалитеты не имеют специалистов, чтобы контролировать строительство крупных объектов. В результате огромные деньги расходуются неэффективно, зачастую просто «повисают в воздухе», а жители районов не получают крайне необходимые им объекты.

Министр строительства Иван Шмидт сообщил, что сейчас рабочая группа определяет, какие из незавершенных объектов можно достроить. Этот перечень заинтересовал депутатов. Так, Илья Поляков хотел бы понять, какие из незавершенных объектов были законсервированы, а какие — нет. Министр заверил, что в ближайшее время депутаты получат этот реестр и предложения профильных министерств о дальнейшей судьбе строящихся объектов.

Евгений Покровский предложил передать контроль за строительством крупных объектов в сельских районах министерству строительства области. В этом случае ведомство будет курировать возведение 350 объектов в регионе. Депутаты готовы поддержать соответствующее увеличение штата минстроя, для того чтобы он мог выполнять эту работу.

Как помочь обманутым дольщикам

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт обратился к депутатам с просьбой поддержать создание Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области. Члены комитета идею одобрили. По словам Ивана Шмидта, такие фонды предписывает создать федеральное законодательство, наш регион может поучаствовать в пилотном проекте по созданию такого фонда. Некоммерческая организация будет получать 78% средств из федерального бюджета, а на 22% должна софинансироваться из бюджета области. «Мы считаем, что не имеем права упускать такую возможность. Необходимо включиться в эту работу и не упустить федеральные деньги по достройке этих домов»,— сказал министр. По его словам, дополнительных средств из областного бюджета на фонд пока не понадобится, так как деньги на софинансирование предполагается перераспределить внутри лимитов минис­терства строительства на следующие годы.

Обсуждая данный вопрос, народные избранники высказали предложение, чтобы в попечительский совет фонда были включены депутаты Заксобрания. А депутат Майис Мамедов попросил усилить работу по выявлению проблемных домов — тех, которые еще не входят в реестр долгостроев, но, очевидно, будут иметь проблемы со своевременным вводом в эксплуатацию и никогда не будут достроены за счет инвесторов.

Дмитрий Сердцев