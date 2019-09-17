Новочеркасские депутаты предложили ужесточить порядок получения пенсии для чиновников

Депутаты Новочеркасской городской Думы направили письмо в администрацию города с предложением ужесточить порядок получения пенсии госслужащим, сообщает пресс-служба госоргана. Если инициируемые депутатами поправки будут приняты, необходимый минимальный период работы в городских органах местного для назначения вырастет до пяти лет. Кроме того, рассчитывать на назначение муниципальной пенсии смогут только те чиновники, которые проживают в Новочеркасске более десяти лет. Депутаты также настаивают, что изменения должны коснуться не только тех, кто только собирается на муниципальную пенсию, но и тех, кто ее уже получает.

«Один только перерасчет существующих выплат по новым правилам позволит городу сэкономить миллионы рублей в год», - говорится в сообщении.

Сейчас право на получение пенсионных выплат от города имеют муниципальные служащие и выборные должностные лица, имеющие не менее двадцати лет стажа муниципальной либо государственной службы и проработавшие в органах местного самоуправления Новочеркасска не менее трех лет. На сегодняшний день муниципальную пенсию получают 126 человек.

Дарья Голякова