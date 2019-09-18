«Цифра» поворачивается в профиль

Цифровизация экономики России немыслима при сохранении текущего порядка сбора и обработки персональных данных и юридически значимой информации россиян. Сейчас мы вынуждены искать информацию о себе в реестрах десятка разных ведомств, которые зачастую не интегрированы между собой. Несмотря на действующую систему электронных госуслуг для получения некоторых документов все еще нужно лично приходить в «присутственные места», все прелести посещения которых описаны еще в произведениях русских классиков и знакомы россиянам со школы. Изменить ситуацию и дать серьезный толчок для роста экономики может единый цифровой профиль гражданина, созданием которого сейчас заняты власти. Такая платформа позволит собрать разрозненные данные о россиянах и будет предугадывать их потребности в получении государственных и коммерческих услуг.



Миграция данных в виртуальную среду

В конце марта президиум правительственной комиссии по цифровому развитию под руководством вице-премьера Максима Акимова утвердил концепцию цифрового профиля гражданина — его создание преду­смотрено национальным проектом «Цифровая экономика». Проект концепции в декабре 2018 года подготовили ЦБ и «Ростелеком», ее основная цель — упрощение получения россиянами коммерческих и государственных услуг. Так, по словам директора по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Дмитрия Маркова, цифровой профиль позволяет получить доступ к данным государственных информационных систем (ГИС): «Эти данные гражданин сможет согласиться предоставить какой-либо организации — государственной или коммерческой — с помощью смартфона или компьютера». Создаваемая система, как ожидается, позволит обеспечить удобный и безопасный обмен данными между гражданами, государством и бизнесом.

В последнее десятилетие жизнь значительной части людей стала активно мигрировать из физического мира в виртуальный, при этом удобство многих сервисов, доступных онлайн, во многом превосходило удобство сервисов «физических». Благодаря этому стал экспоненциально расти «цифровой след» человека в сети, включающий в себя как личную информацию, так и метаданные, формирующиеся в результате «сетевого поведения» индивидуума, напоминает директор департамента консалтинга «Делойт» СНГ Максим Налютин. В то же время большинство людей не имеют полного представления о том, где эта информация содержится и каким образом используется компаниями, отмечает он.

Решением этой задачи во многих странах мира занялись государственные органы, которые разработали свод законов, позволяющих усилить контроль за сбором и обработкой персональных данных. «Примером таких законов является GDPR в Европе или CCPA в Калифорнии,— считает эксперт.— Российская инициатива — их аналог и также призвана упорядочить регулирование сбора и обработки персональных данных пользователей интернет-сервисов».

Вся информация вместе

Создание цифрового профиля потребует 3,091 млрд руб. внебюджетных средств до 2021 года — эти средства включены в раздел «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика». Цифровой профиль гражданина будет включать основные сведения о нем: паспортные данные, СНИЛС и ИНН, а также ссылки на информацию из ГИС и реестр цифровых согласий на обработку персональных данных. Всего цифровой профиль будет хранить 57 видов личных данных, тогда как сейчас в единых системах россияне могут хранить лишь 21 вид данных. При необходимости можно будет потребовать удалить неактуальную или недостоверную информацию о себе.

Чтобы получить доступ к своему цифровому профилю, гражданин должен будет пройти идентификацию с помощью инфраструктуры Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА, основной способ) и с использованием Единой биометрической системы. После этой процедуры он сможет направить запрос в соответствующую ГИС о предоставлении определенного набора сведений. Внедрение цифрового профиля в России будет происходить поэтапно через оптимизацию и трансформацию традиционных госуслуг. Предполагается, что юридически значимые электронные госреестры начнут предлагать так называемые суперсервисы, для получения которых посещать гос­органы не придется. Система в автоматическом режиме будет предлагать конкретному человеку подходящие именно ему госуслуги в электронном виде, и посещать ведомство, чтобы получить бумажное свидетельство, больше не потребуется.

Например, после получения свидетельства о рождении ребенка гражданин увидит в своем профиле сообщение о возможности записи в детский сад. «Цифровой профиль самостоятельно сформирует и предложит полагающиеся по закону услуги, которые достаточно будет подтвердить в один клик»,— говорит Дмитрий Марков. Так, можно будет автоматически получить льготы и налоговые вычеты, о которых граждане даже не знали.

В феврале президиум правкомиссии по цифровому развитию утвердил перечень из 25 таких сервисов. Среди них, в частности, онлайн-сервисы по медсправкам и документам (куратор — Минздрав), регистрации нарушений ПДД и правил благоустройства, регистрационные и пас­портные сервисы, сервисы по уведомлению и обжалованию штрафов (МВД), получению цифровых документов об образовании (Минпросвещения), господдержке бизнеса (Мин­экономики), поступлению в вуз (Минобрнауки), безбумажным перевозкам пассажиров и грузов (Минтранс) и т.д.

Ожидается, что «дорожные карты» развития «суперсервисов» ответственные ведомства представят до конца июня. По итогам цифровой оптимизации госуслуг к 2021 году доля цифрового взаимодействия граждан и бизнеса с властями должна составлять не менее 80%. Законопроект о цифровом профиле гражданина Минкомсвязь вынесла на общественное обсуждение в конце марта, в соответствии с концепцией он должен быть внесен в Госдуму весной, а принят — до конца года. За реализацию концепции отвечают ЦБ, Минкомсвязь и «Ростелеком». «Государство в основном выполняет роль заказчика, а бизнес вносит свою экспертизу»,— отмечает Дмитрий Марков. При этом АНО «Цифровая экономика» проводит рабочие группы и экспертные совещания.

Монетизация информации

Предполагается, что массив информации смогут использовать не только госструктуры, но и частные компании. И если сами граждане получат контроль над доступом к данным о себе, то, согласно законопроекту Минкомсвязи, бизнес должен будет оплачивать некоторые запросы к цифровым профилям граждан. Платным будет получение информации или бесплатным — это будет зависеть от категории запроса, его целей и того, кто запрашивает информацию. Размер оплаты и перечень платной информации будет определять правительство.

Пилотный проект цифрового профиля стартует в этом году: им станет сервис по выдаче кредитов. При согласии пользователей 16 банкам — участникам ассоциации «Финтех» предоставят проверенные и актуальные данные, хранящиеся в государственных информационных системах, для заполнения заявки на получение кредита и проведения процедуры скоринга в режиме онлайн. В тестировании также примут участие три страховые организации, МВД, Пенсионный фонд России, ФНС, Росреестр, которые поделятся сведениями о россиянах, и Аналитический центр при правительстве. До конца года будет запущено мобильное приложение для управления своими данными в государственных информационных системах. Можно будет, например, подтвердить информацию о водительских правах, не имея при себе документов, обещают авторы инициативы.

В концепции цифрового профиля между собой взаимодействуют четыре стороны: первая — это гражданин, вторая — организации, которым нужна информация, третья — организации — источники информации для профиля, которые ранее взаимодействовали с гражданином, и четвертая — это оператор профиля, поясняет руководитель практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций КПМГ в России и СНГ Еркожа Акылбек. И в этом случае самым вероятным сценарием монетизации части услуг, основанных на цифровом профиле, станет оплата организациями, которым нужен доступ к профилю, оператору системы, заключает он. «Это логично, потому что оператор предоставляет некий сервис, и на него ложатся все затраты на создание и поддержание инфраструктуры, по архитектурному и программному решению. С меньшей степенью вероятности смогут заработать организации, которые предоставляют данные оператору»,— считает он.

При этом гражданин, который является окончательным владельцем данных, вряд ли сможет стать выгодоприобретателем от этой инициативы. «Человек в этом случае пассивен по отношению к своему цифровому профилю и не принимает активного участия в процессе его функционирования, так как одна и та же структура может использовать его данные и для того, чтобы его как-то ограничить (например, отказать в выдаче кредита), и для того, чтобы как-то ему помочь (например, предложить скидку)»,— рассуждает Еркожа Акылбек. Поэтому, по его мнению, важно, чтобы государство обеспечило должный уровень защиты персональных данных граждан и гарантировало отсутствие злоупотреблений на этой почве, отмечает эксперт.

Тем не менее, чтобы система обмена данными с компаниями заработала, необходимо проделать большую работу, ведь ни бизнес сегодня не интегрирован с ГИС, ни ГИС до сих пор технически не интегрированы между собой, напоминают эксперты. «Было бы правильно учесть ошибки прошлого и создать систему, в которую будут заложены возможности интеграции и расширения функционала, чтобы она могла поддерживать сегодняшний темп развития технологий, оставаясь актуальной»,— считает господин Акылбек. В целом набор юридически значимых электронных документов и актуальных данных из ГИС, собранных в одном месте,— это не что иное, как «большие данные», которые, в свою очередь, будут являться базой или «топливом» для цифровой экономики как в государственном, так и в частном секторе, заключает он.

Юлия Тишина