Балахнинский бумкомбинат «Волга» планирует выплатить 350 млн рублей дивидендов

Совет директоров АО «Волга» (Балахна, бумкомбинат) рекомендовал акционерам компании выплатить по 29,64 руб. на одну обыкновенную акцию по итогам девяти месяцев 2019 года, говорится в сообщении предприятия. Учитывая, что уставный капитал компании разделен на 11,8 млн акций, общая сумма выплат может составить около 350 млн руб.

Решение о размере дивидендов окончательно будет принято на собрании акционеров АО «Волга» в ноябре. Датой, на которую будут определены лица, имеющие право на получение выплат, предлагается утвердить 29 ноября.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Волга» было зарегистрировано в Балахне в 1994 году. Уставный капитал составляет 1,1 млрд руб., основным видом деятельности является производство бумаги. Гендиректором предприятия является Сергей Пондарь, владелец – Шалва Бреус. По итогам 2018 года при выручке в 8,96 млрд руб. прибыль предприятия составила 1,25 млрд руб

Анастасия Еремина