Скончался депутат краевого заксобрания

Скончался депутат Законодательного собрания Пермского края по округу №13 Александр Шалаев. Об этом сообщает издание «Новости Перми» в собственном telegram-канале.

По информации “Ъ–Прикамье”, согласно предварительным данным, смерть наступила в результате инфаркта.

Александр Шалаев родился в 1966 году. С 1988 года работал в ОАО «Сильвинит». Прошел путь от аппаратчика сильвинитовой обогатительной фабрики до председателя первичной профсоюзной организации. В 2016 году господин Щалаев избрался в краевое заксобрание при поддержке 12 169 избирателей. В краевом парламенте он входил во фракцию «Единая Россия» и работал в социальном комитете.