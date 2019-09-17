В галереях «Времена года» открылись часовые бутики Bvlgari и TAG Heuer

Bvlgari и TAG Heuer, соседи по долине в Швейцарии, стали соседями и в Москве. 12 сентября компании собрали гостей для торжественного открытия своих фирменных бутиков на Кутузовском проспекте, символическую ленту у входа в которые перерезали генеральный директор Bvlgari Russia Жан-Кристоф Каттин, посланница дома Bvlgari Светлана Ходченкова, генеральный директор TAG Heuer Олег Кайдалов, друг бренда TAG Heuer Риналь Мухаметов и генеральный директор галерей «Времена года» Лилит Адибекян.

«Мы открываем сегодня в Москве специализированный часовой бутик Bvlgari — первый в России и один из первых в мире. Здесь вас ждут встречи с уникальными моделями, рекордами сверхтонкости, шедеврами швейцарского инженерного мастерства, итальянского дизайна и ювелирного искусства,— отметил Жан-Кристоф Каттин.— Для такого особого события мы приготовили нечто экслюзивное — главную женскую часовую новинку года Serpenti Seduttori за несколько дней до ее мировой премьеры. И еще один предпоказ: наш посол Светлана Ходченкова снялась в своих любимых часах в одном из главных российских фильмов наступившего сезона “Герой”. Прямо с монтажного стола для этого вечера нам прислали несколько сцен, которые мы рады вам показать до кинопремьеры вместе с отрывками из всемирно известных картин, в которых появлялись часы и украшения дома Bvlgari».

«Совместное открытие TAG Heuer и Bvlgari в галереях “Времена года” — новый маркетинговый и коммерческий опыт для наших брендов в России. Группа LVMH — крупный игрок на часовом рынке, и мы рады этой уникальной возможности объединить наши усилия локально для развития часового направления в России. Бренд TAG Heuer известен своим новаторским и даже революционным подходом, поэтому нам всегда интересно искать новые форматы сотрудничества. Нам очень важно присутствие в таком исключительном пространстве, как галереи “Времена года”, куда приходят клиенты в поисках новых впечатлений и покупок»,— заявил Олег Каидалов, генеральныи директор TAG Heuer в России.

Событие посетили Светлана Ходченкова, Риналь Мухаметов, Юлия Топольницкая, Полина Аскери, Борис и Ирина Зарьковы, Илья Бачурин, Евгения Образцова, Тамуна Циклаури, Евгения Постникова, Дарья Куниловская, Ксения Чилингарова, Иляна Эрднеева, Екатерина Дарма, Ясмина Муратович, Надежда Сысоева, Кристина Шаповалова, Мария Янковская, Юлия Шарапова, Анастасия Задорина, Анна Александрова, Анна Ходоян, Константин и Ольга Анндриакопулос, Снежана Самохина, Милана Пич, Ольга Слово, а также представители ключевых медиа. Кульминацией вечера стало джазовое выступление специальной гостьи Сабины Ахмедовой.

Бутики Bvlgari и TAG Heuer располагаются на первом этаже галерей «Времена года» по адресу: Кутузовский проспект, 48. Здесь будут представлены как лимитированные и эксклюзивные модели, так и все актуальные бренды.