В Нижегородской области оборот переработанной древесины поставят на учет с 2020 года

Комитет законодательного собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу в двух чтениях одобрил проект регионального закона «О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности пунктов переработки древесины». Сейчас такие пункты не поставлены на учет, а оборот переработанной ими древесины не отслеживается.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года. После того, как будет утвержден порядок регистрации пунктов переработки, собственники должны будут в течение двух месяцев поставить их на учет. Также, согласно законопроекту, после 1 январе будет учитываться оборот принимаемой в пункте древесины и отгружаемой им переработанной продукции.

«Проект закона подготовлен в целях осуществления контроля в области охраны окружающей среды и природопользования, предотвращения незаконного использования лесов»,– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Андрей Репин, Анастасия Еремина