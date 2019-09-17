«Тоскану лучше всего пробовать»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, что можно увидеть и попробовать в Тоскане.

И снова Италия сегодня — любимая всеми Тоскана. Особенно она прекрасна осенью. Кипарисовые аллеи, которые ведут на вершину холмов, где раскинулись виноградные, пшеничные, оливковые поля. Можно бесконечно любоваться красотой зелено-желтых пригорков, вдыхать ее пьянящий аромат, но лучше всего Тоскану пробовать. Арендуйте дом, виллу или даже средневековый замок, если таковой имеется на территории фермерского хозяйства. Будете просыпаться под пение птиц, вдыхать запах скошенной травы, получите на завтрак свежеиспеченный хлеб и домашний сыр. Днем сможете поучаствовать в производстве вина, погулять по окрестностям, а вечером с полным бокалом любоваться закатом солнца.

Каменные мостовые, старинные дома с витыми решетками на окнах и почерневшими от времени деревянными потертыми ступеньками ведут все ниже в погреба, забитые ароматными окороками, пряными колбасками по старинному рецепту и вкуснейшим овечьим сыром — деликатесом Тосканы. Домашние сыры и ветчина, рукодельная лапша с белыми грибами, парная телятина или ягненок под красное вино местного разлива — все вышеперечисленное обычно входит в меню вашей фермы.

А вот чтобы попробовать настоящий стейк по-флорентийски или отбивную из свиньи, откормленной отборным инжиром, придется прокатиться на велосипеде до ближайшего ресторана. Но только на велосипеде, никаких автомобилей, иначе вы нарушите всю поэтику агротуризма — именно так все это называется. Я не упомянул о Флоренции, столице Тосканы — от красоты этого города молодой Стендаль упал в обморок. Не успеваю и об охоте на белые трюфели, которые считаются самыми ценными в мире. И о морском побережье, которое расположено рядом. Так что нужно собираться быстрее, пока вода не остыла. А мы вернемся в Италию совсем скоро. Потерпите немного.