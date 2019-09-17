Арестованного в Испании экс-главу военной разведки Венесуэлы освободили

Национальный суд Испании отказался удовлетворить запрос об экстрадиции в США бывшего главы военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля и принял решение о его освобождении. Об этом сообщает агентство Reuters. Свою аргументацию испанский суд намерен представить чуть позже.
Господин Карвахаль был задержан в апреле в Мадриде, куда он бежал из Венесуэлы, публично порвав с правительством Николаса Мадуро и поддержав лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Задержание было произведено по запросу США, которые обвиняют экс-министра в контрабанде наркотиков. Сам экс-министр своей вины не признает. «Я другого и не ожидал. Я невиновен,— заявил господин Карвахаль журналистам, встречавшим его у ворот тюрьмы.— В какой-то момент я, несомненно, вернусь в Венесуэлу, я пока я буду бороться за свою страну отсюда до тех пор, пока будет позволять Испания».
О ситуации в Венесуэле читайте на тематической странице “Ъ”.
просмотров: 132994
просмотров: 102301
просмотров: 84795
просмотров: 65595
просмотров: 61389