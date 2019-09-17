Задержанный за изнасилование саратовского врача гражданин имеет непогашенную судимость

В Саратове задержан подозреваемый в нападении и изнасиловании врача поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Преступление было совершено 16 сентября, когда женщина шла по вызову к пациенту в Завокзальный поселок. Она не смогла найти адрес и попросила ей помочь незнакомца. Тот согласился ее проводить, а убедившись, что рядом никого нет, напал на медика. После случившегося злоумышленник скрылся. А пострадавшая обратилась в полицию.

Задержанный оказался 55-летним ранее неоднократно судимым гражданином. Он имеет непогашенную судимость. Пострадавшая уже опознала его. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Марина Ковалева